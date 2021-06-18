Три органа, в которые может проникать коронавирус

В первые месяцы пандемии коронавируса специалисты заметили, что инфекция способна проникать не только в лёгкие, а в другие органы. Науке уже известны случаи, когда очаг заболевания находили у пациентов в кожных покровах или в одном из глаз. Однако это скорее единичные случаи.ПищеварениеДовольно часто врачи диагностируют, что COVID-19 засел в желудочно-кишечном тракте. На это указывают явные симптомы, такие как: диарея, острые боли в кишечнике, запоры и другие. В некоторых случаях коронавирус дает осложнения и тогда в сосудах, которые находятся в ЖКТ, начинают возникать тромбы. Это приводит к тому, что органы пищеварения перестают получать кислород. Без оперативного вмешательстве медиков это может привести к летальному исходу.МозгСейчас медики считают, что проникновение коронавируса в мозг - это один из самых сложных случаев, поскольку практически во всех случаях после этого у пациентов остаются осложнения. В таком случае спектр симптомов и возможных последствий очень широкий: от безобидной потери вкуса и обоняния до появления энцефалита, синдрома Гийена-Барре и инсульта.СердцеВ некоторых случаях у больных коронавирусом обнаруживают большое скопление инфекции в сердце. Это приводит к воспалению мышечного слоя сердца, которое называется миокардит. При серьезном поражении сердца у больных наблюдается нарушение сердечного ритма.