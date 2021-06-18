Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть

Нутрициолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) назвала способ, как сделать диету для похудения вкусной и разнообразной. Ее советы публикует DoctorNDTV.Врач сказала, что многие диеты быстро надоедают, потому что часто бывают очень однообразными.«Никто не любит безвкусную еду. Я никогда не стала бы придерживаться диета, которая не приносит удовольствия», — заявила Агарвал.Она добавила, что улучшить свое здоровье с помощью правильного питания можно только тогда, когда человеку действительно нравится то, что он ест. Иначе худеющий просто бросит диету и не достигнет цели.Агарвал посоветовала разнообразить «скучные» диеты специями и приправами.«Добавляйте в диетическое питание смеси специй или домашние приправы, чтобы придать надоевшей пище остроты и получить удовольствие от еды», — призвала диетолог.Она рекомендует всегда держать под рукой имбирь, чеснок, черный перец и чили. Кроме того, Агарвал рекомендует использовать в качестве соусов песто, творог, горчичный соус или имбирно-чесночную пасту.Диетолог подытожила, что именно разнообразие приправ поможет добиться успехов в похудении.Ранее диетолог Ольга Деккер назвала три обычных, но, по ее словам, очень вредных продукта. Она считает, что следует внимательно относиться к употреблению халвы, печенья и готового какао.