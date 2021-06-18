Действительно ли прививка от коронавируса приводит к бесплодию

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В последнее время в сети активно распространяются слухи о том, что прививка от коронавируса якобы может становиться причиной бесплодия. Врач Денис Проценко решил прокомментировать эту информацию. Он сразу же опроверг это утверждение и пояснил, что человечество уже прошло не через одну вакцинацию, которая никак не нарушала их детородную функцию.Более того, Проценко не понимает, на каких основаниях люди в это верят и продолжают распространять подобные слухи. По мнению медика, это можно назвать спекуляцией. Также врач отметил, что вакцина от COVID-19 была разработана на основе медицинских препаратов, которые использовались задолго до пандемии."Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", - отметил Проценко.