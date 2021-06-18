Диабет 2 типа может проявляться привкусом во рту - медики

Изменение привкуса во рту может быть ранним симптомом, предупреждающим о слишком высокой концентрации сахара в крови, свойственной сахарному диабету 2 типа.Уровень сахара в крови при диабете 2 типа может быть хронически высоким, что приводит к ряду нежелательных осложнений. Проблема в том, что симптомы диабета часто остаются нераспознанными или неспецифичными, из-за чего игнорируются как нечто несерьезное.Рассказывая о том, какие изменения в состоянии организма могут сигналить о развитии опасного заболевания, эксперты посоветовали обращать внимание на изменившийся привкус во рту – в частности, на появление «металлического» вкуса.«Слишком высокий уровень сахара в крови может медленно повреждать центральную нервную систему, что влияет на восприятие вкуса и запаха. Врачам известно о состоянии парагевзии – нарушении вкуса, возникающем в результате диабетического повреждения нервов», - рассказали специалисты.Парагевзия способствует тому, что человек, заболевающий диабетом 2 типа, начинает ощущать металлический привкус во рту. При его возникновении нужно посетить врача и выяснить, что именно провоцирует подобное нарушение. Вкус металла в полости рта может вызываться не только процессами, активизируемые диабетом, но и некоторыми другими отклонениями, их необходимо уточнить.