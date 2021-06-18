Что такое правило экватора и поможет ли оно похудеть

В попытках сбросить лишний вес, женщины обращаются к ряду совершенно разных методик. Одна из них – "правило экватора" в питании.В географической терминологии экватор – это условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли. В диетологии "правило экватора" подразумевает разделение дня человека с точки зрения биоритмов пополам. Основная временная рамка, выделенная учеными и диетологами, – 15 часов дня. Считается, что после этого времени замедляется обмен веществ. В частности, организму тяжелее перерабатывать углеводы, и поэтому чаще всего они откладываются в виде избыточного жира.Иными словами, согласно "правилу экватора", диетологи советуют не употреблять вредные продукты после 15 часов. В частности, гарниры из каш, выпечку, крахмалистые овощи (например, картофель). Кроме того, следует отказаться от мяса, молока, йогуртов и сладостей.Тем, кто придерживается данной методики похудения, диетологи рекомендуют употреблять на ужин рыбу, морепродукты, курицу, растительные масла, семена с орехами и овощи. Кроме того, эксперты советуют отказаться от перекусов и ограничиться вечером только ужином и полдником.При этом важно понимать, что даже такой рацион может быть противопоказан для людей с различными заболеваниями. Поэтому прежде, чем корректировать систему питания, необходимо проконсультироваться со специалистом.