Дерматолог рассказала, как защититься от тяжелых последствий солнечных ожогов

Результатом длительного пребывания под летним солнцем может быть нежелательная пигментация кожи. Для того, чтобы избежать серьезных последствий солнечных ожогов, нужно придерживаться простых правил поведения в местах летнего отдыха — заявила дерматолог Лариса Алексеева, которая побеседовала с корреспондентами.

"Люди думают, что в городе не такое злое солнце, как где-нибудь на курорте, поэтому выходят на улицу без головных уборов и с открытыми плечами. Защитными кремами никто, конечно же, не пользуется. Но на самом деле в городах светит точно такое же солнце, как на морском берегу", — сказала дерматолог.

Находясь на отдыхе, люди тоже далеко не всегда уделяют внимание защите кожи от вредного воздействия солнечных лучей. Алексеева предупредила, что столь безответственное отношение к своему здоровью может приводить к серьезным проблемам.

"Лучше всего заранее принять меры, чтобы свести к минимуму вероятность появления солнечных ожогов. Защититься от солнечного ультрафиолета можно при помощи специальных кремов с индексом SPF 15-30 — такой крем следует использовать даже в утренние часы. Если вы отдыхаете на пляже, то нужно чередовать периоды пребывания на воздухе с периодами купания. Загорать можно только там, где есть лежаки и зонты. В самый разгар дня лучше не выходить на улицу", — отметила специалист.
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