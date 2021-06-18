О чем предупреждают бородавки на ступнях

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Шипицы — это вид бородавок, возникающие на подошвах стоп и на ладонях. Из всех кожных бородавок подошвенная встречается в 30 процентах случаев. Именно их чаще всего удаляют.Внешний видЧасто это новообразование называют мозолью. Однако данный подход не совсем правильный, поскольку причинами их возникновения служат внешние факторы. Бородавки же вызываются условиями, создающимися внутри организма.Наиболее часто образуются шипицы на ноге. Они могут появляться на:пятке;подошве;пальцах;между ними.Бородавка между пальцами ног похожа на сухую мозоль. Это объясняется тем, что сверху она покрывается ороговевшим слоем, состоящим из отмерших клеток дермы. Бородавка не имеет "ножки", а корни ее уходят глубоко внутрь, поэтому удалить ее достаточно тяжело.При тщательном распаривании ступни и удалении ороговевшего слоя можно увидеть темные вкрапления, представляющие собой затромбовавшиеся капилляры. Сверху находится небольшая часть шипицы. В основном же ее массу составляют корни, которые могут быть больше «верхушки» в несколько раз.Отличительным признаком, по сравнению с другими видами бородавок, является то, что у данного новообразования на поверхности располагаются черные точки. Кроме того, оно имеет форму круга, который немного приподнят над поверхностью кожи.ПричиныОсновной причиной появления этой неприятности является инфицирование папилломавирусом человека (ВПЧ). Главный путь его проникновения в организм — контактно-бытовой. Инфицированию способствуют следующие условия:нарушение правил гигиены (поход в бассейн без резиновых сланцев, примерка обуви без носков, использование банных принадлежностей чужого лица, ношение обуви, принадлежащей иным людям);тесный контакт с носителем вируса.Следующие причины шипицы являются сопутствующими:имеющиеся хронические заболевания (варикоз, атеросклероз, сахарный диабет);микротрещины и ранки на эпидермисе;ношение неудобной и тесной обуви;деформация ступни, в результате чего развивается плоскостопие, искривление пальцев ног, проступление косточки;недостаточная гигиена конечностей;эпидермис сухой и растрескивающийся;потливость конечностей.ВПЧ не проявляет себя в течение длительного периода, который называется инкубационным. Он находится в спящем состоянии до тех пор, пока иммунная система человека не ослабнет.Опасность бородавкиВ некоторых случаях она может переходить в злокачественное новообразование. Этому способствуют следующие факторы:ее травма;попытка среза ножом;постоянное натирание обувью.Для недопущения этого процесса необходимо вовремя выявить и вылечить эту проблему. Поэтому, как появляется такое новообразование на теле или руках, необходимо обратиться к специалисту. Поскольку это кожный недуг, то посетить нужно, в первую очередь, дерматолога. Он назначит проведение специальных анализов:анализ крови на ВПЧ;дерматоскопия (соскоб, который производится с верхнего слоя бородавки и изучается под микроскопом с использованием специальных реактивов).Помимо этого, врач осмотрит новообразование визуально.