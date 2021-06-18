Женщинам с рассеянным склерозом можно рожать

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Исследование показало, что у женщин с рассеянным склерозом дети не сталкиваются с расстройствами в работе мозга чаще, чем это происходит среди детей, рождённых от здоровых мам. Следовательно, РС не является препятствием на пути к материнству.Рассеянный склероз - тяжелое неврологическое заболевание, которое делится на несколько типов. Наиболее распространенным является рецидивирующе-ремиттирующий тип, при котором обострения болезни сменяются длительными ремиссиями, в течение которых здоровье пациента остается относительно стабильным. В последние годы медицина добилась немалых успехов в деле контролирования развития рассеянного склероза, во многих случаях ход болезни удаётся надолго затормозить с помощью мощных лекарств.Впрочем, в этой связи возникали опасения по поводу того, что у женщин с рассеянным склерозом рождаются дети, которые чаще сталкиваются с такими нарушениями в работе мозга, как расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, проблемы с обучаемостью и поведением. Из-за этого женщины с РС часто с болью в сердце отказывались от счастья материнства.Однако итальянские исследователи проанализировали информацию по более чем 466 детей, из которых 361 ребёнок родился от мам с рассеянным склерозом, а 105 от женщин без этой болезни. Оказалось, что наличии РС не увеличило вероятности развития у детей нарушений в работе головного мозга. Впрочем, их риск вырастал в том случае, если у этих женщин в семье имелась истории других аутоиммунных расстройств вроде диабета первого типа, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Кроме того, риск вырастал и в том случае, если в первые недели беременности женщины принимали мощные лекарства.