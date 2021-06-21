Почему болит в груди: как распознать межреберную невралгию

Сильная боль в груди не всегда связана с сердечным приступом или инфарктом миокарда. Подобные симптомы характерны для межреберной невралгии – заболевания, обусловленного воспалением или спазмом нервных окончаний между ребрами. Правильно распознать патологию помогает знание характерных признаков и качественная диагностика.Боль при межреберной невралгии по интенсивности напоминает сердечную, но за приступом может скрываться острый панкреатит, пневмония, плеврит и даже перфорация язвы желудка. Поэтому вопросы снимает только консультация врача и электрокардиограмма.Причины межреберной невралгииОт позвоночного столба между ребрами идут нервные окончания. При их сдавливании или раздражении возникает сильная боль в области грудной клетки. Основная причина – остеохондроз и дегенеративные патологии позвоночника, протрузии и грыжи. При разрушении позвонки «складываются», защемляя и раздражая чувствительные корешки.Среди возможных причин межреберной невралгии:травмы позвоночника и грудной клетки;вирус герпеса, поражающий нервные окончания;стрессовые ситуации;опухоли;переутомление.Замечено, что межреберная невралгия часто встречается среди пациентов с сахарным диабетом. Предрасполагающими факторами являются болезни сердца, гормональный дисбаланс и менопауза у женщин.Как распознать межреберную невралгиюПри любой травме или отеке возникает давление на нервные окончания, нарушается его питание. Недостаток кислорода «заставляет» корешок подавать сигналы боли. Они сосредоточены в области сердца, поэтому маскируются под признаки стенокардии или инфаркта. Чтобы отличить межреберную невралгию от сердечного приступа, прислушайтесь к симптомам:боль усиливается при повороте туловища, кашле и чихании;в определенной позе или положении тела она немного стихает;мышцы спины сильно напряжены;возникает покалывание и жжение.При межреберной невралгии болезненные ощущения продолжаются в течение нескольких суток, не проходят ночью, мешая отдыхать. Она сосредоточена между ребрами: врач может прощупать ее очаг при пальпации, точно указать болезненную точку. В отличие от сердечного приступа, спазмы не проходят в положении лежа, только усиливаются при наклоне или движении руками.При сердечном приступе боль протекает волнами с периодичностью 10–15 минут. Она отдает в левую руку, растекается под левой лопаткой на спине. Обострение стенокардии хорошо снимается таблеткой Нитроглицерина, на которую невралгия просто «не отреагирует».Если ущемлены грудные нервы, расположенные в области V–VII позвонка, боль локализуется в области желудка. Ее легко принять за приступ гастрита, обострение язвы или панкреатита. В редких случаях спазмы из защемленного шейного позвонка мешают глотать и нарушают дыхание.Диагностика начинается с ЭКГ сердца (электрокардиограммы). Если исключен инсульт и ишемия, пациенту рекомендуют рентген области груди, электронейрографию и МРТ позвоночника.Способы лечения и профилактикиПрепараты для терапии подбираются врачом индивидуально в зависимости от причины болезни. Больному необходимо соблюдать постельный режим, отказаться от работы и физических нагрузок, ношения тесной одежды. Важно принимать витамины группы В: они восстанавливают работу поврежденного нерва, улучшают проводимость импульсов.Чтобы избежать «знакомства» с болью при межреберной невралгии, соблюдайте простые правила профилактики:При остеохондрозе 2 раза в год проходите курс массажа, ежедневно занимайтесь лечебной физкультурой.Старайтесь не переохлаждаться, избегайте сквозняков и купания в холодной воде.Питайтесь правильно, чтобы кости и нервные окончания получали достаточно кальция, магния и других минералов.Часто причина межреберной невралгии – обострение вируса герпеса, поражающего нервные волокна. Поддерживайте иммунитет с помощью здорового образа жизни, приема поливитаминов, отказа от вредных привычек.За способность «маскироваться» симптомами под сердечный приступ или инфаркт, врачи называют межреберную невралгию «хитрой болезнью». Почувствовав неприятные спазмы в области груди, незамедлительно обращайтесь к врачу, чтобы избежать осложнений.