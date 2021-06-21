5 преимуществ глутатиона для здоровья

У этого антиоксиданта, вырабатываемого нашими клетками, есть масса полезных преимуществ. И вот некоторые из них.Аутоиммунные расстройства. При этих расстройствах наша иммунная система начинает по ошибке атаковать собственный организм. Дисбаланс между количеством свободных радикалов и способностью нашего организма бороться с ними приводит к окислительному стрессу, а его повышенный уровень вызывает массу проблем со здоровьем, включая диабет, рак и ревматоидный артрит. Исследователи связали дефицит глутатиона с повышенным уровнем окислительного стресса. Следовательно, усиление концентрации этого антиоксиданта окажет благотворное воздействие.Болезни печени. Из-за гепатита повреждаются клетки печени, это является следствием алкоголизма и жирового гепатоза. Глутатион за счёт своих антиоксидантных свойств и способности к детоксикации полезен при лечении гепатоза. Но для подтверждения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.Болезнь Паркинсона. Неконтролируемая дрожь или тремор - главный симптом этого коварного недуга. Учёные из США установили, что внутривенные инъекции глутатиона помогают при таких симптомах, как тремор и скованность.Чувствительность к инсулину. Гормон инсулин помогает нашему организму переносить сахар из кровотока в клетки, которые используют его для получения энергии. Инсулинорезистентность приводит к развитию диабета второго типа. У людей с инсулинорезистентностью снижается уровень глутатиона из-за появления таких осложнений, как нейропатия или ретинопатия.Аутизм. Некоторые исследования показывают, что у детей с аутизмом уровень глутатиона ниже, чем у их ровесников без данного расстройства развития. Впрочем, учёные пока не доказали, что повышение уровня этого антиоксиданта приведет к улучшению симптоматики у таких детей.