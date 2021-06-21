Зараженные дженерики могут вызвать рак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование показало, что заражение определенными веществами непатентованных лекарств может спровоцировать развитие злокачественных новообразований. Отравленные дженерики грозят и другими долгосрочными последствиями.Ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу о том, что содержащиеся в составе лекарств дженериков загрязняющие вещества могут разрушать ДНК человека, повышая вероятность развития опухолей. Дженерики - точные копии лицензированных, но дорогостоящих препаратов, которые используются для лечения всего, что только можно себе представить, от диабета и болезней сердца до изжоги. Ещё в 2012 году в составе дженериков выявили такие загрязняющее компоненты, как нитрозамины.В последние годы количество этих компонентов в дженериках вызывает растущую озабоченность учёных. К примеру, в 2018 году именно присутствие нитрозаминов привело к отзыву из продажи почти 100 лекарственных препаратов министерством здравоохранения Канады. После этого последовало аналогичное решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов СШААвторы исследования подчеркивают, что принимающие лекарства люди, как правило, знают о риске побочных эффектов, поскольку об этом говорится в инструкциях. Но они не имеют представления, что эти лекарства могут содержать токсины, вызывающие смертельно опасные заболевания. Серьёзных краткосрочных последствий от приёма таких дженериков не зарегистрировано, но исследователи считают, что существует большой пробел данных по поводу долгосрочных последствий приема непатентованных препаратов, содержащих загрязняющие вещества