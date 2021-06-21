Проблема переедания, Или 3 простых способа есть меньше

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Все слышали, что переедание, или гиперфагия - это плохо, ведь оно вызывает проблемы с весом и со здоровьем. Важно, что самым опасным является жир во внутренних органах, а не тот, который мы видим. Бывает и такое, что у внешне худого человека избыток жира в организме.Но перейдем к важному вопросу - почему мы не можем насытиться? Существует несколько причин переедания.Стрессовая гиперфагияВ современном ритме жизни так много поводов для стресса - неприятности на работе, в общении и семье. Очень сложно справиться с этим. На уровне клеток любой стресс воспринимается как голод. Поэтому чтобы избавиться от него, нужно поесть. Получается, что стресс мы заедаем.Тяга к “комфортной еде”И здесь вмешались гены. Их логика проста - у человека, который ест больше и накапливает жир, больше шансов выжить. Поэтому мы хотим как можно быстрее и проще получить побольше калорий.а, в каменном веке нам бы это помогло, но сейчас, когда еда только и ждёт нас в супермаркете - бери не хочу - это становится проблемой. Ведь так хочется один кусочек пиццы вместо большой тарелки салата.Циркадная гиперфагияПереедание может вызвать недосыпание или нарушенный режим дня и ночи. 1 час недосыпания равен 250 лишних калорий на следующий день, 2 часа недосыпания равны лишним 550 калориям. Поэтому так важно наладить режим работы и отдыха и не путать день и ночь.Гедонистическая гиперфагияВсем хочется себя время от времени порадовать. И самый простой способ это сделать - вкусно поесть. И это превращается в замкнутый круг - чем больше ешь, тем получаешь больше удовольствия. Но его можно разорвать - стоит найти хобби, которое подарит яркие эмоции, но не будет вредить здоровью.Эндокринная гиперфагияПереедание, связанное с эндокринными нарушениями. В таком случае необходимо обратиться к врачу.Зеркальная гиперфагияКогда человек нам нравится, мы неосознанно копируем его поведение, одежду, жесты и мимику. Так и с едой. Если окружающие переедают, то риск повторить перенять их привычку многократно повышается.Но переедание не приговор, и от него можно избавиться. А начать можно с самых простых трёх способов.Все дело в тарелке?Окружающие предметы могут “заставить” нас есть больше. К примеру, мы охотнее едим из больших тарелок. Поэтому пришло время взять посуду поменьше.Но контраст тоже имеет значение. Лимонный торт на желтой тарелке - плохая идея, а вот на красной - уже лучше. Ведь в первом случае мы зрительно не разделяем еду и тарелку.Пропорции решаютВзяли нужную тарелку, теперь посмотри, что в ней. Мясо и макароны занимают всё пространство? Самое время изменить это! Сократи количество высококалорийных продуктов, но добавь при этом больше овощей и зелени.Есть меньше ты не станешь, но количество калорий в каждой тарелке заметно снизится.А что по поводу цельных продуктов?К цельным продуктам относятся те, которые никаким образом не прорабатывали и не измельчали. Такую еду сложнее есть - например, ее нужно тщательнее жевать. Так что лучше выбрать кусок мяса вместо котлет и помидоры вместо томатной пасты.Воспользуйся сразу тремя этими простыми советами и со временем ты заметишь изменения.