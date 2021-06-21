Диетолог пояснила, почему не следует отказываться от углеводов

Полный отказ от углеводов может быть весьма опасным для организма, поэтому нужно оставлять в рационе продукты с содержанием таких веществ.Специалист отметила, что в последнее время распространились диеты, жестко ограничивающие уровень углеводов, поэтому многие люди перешли на такие схемы питания, чтобы похудеть. Однако далеко не все понимают истинные плюсы и минусы питания с жестким ограничением углеводов."Практика показывает, что полный отказ от фруктов — это лишнее, т.к. организм получает адекватный объем углеводов из фруктов. Не нужно бояться инсулинорезистентности и диабета. Если вы отказываетесь от фруктов, то остаетесь без антиоксидантов и без клетчатки. И то, и другое — весьма опасно. В ежедневном рационе должно быть 200-300 граммов фруктов", — сказала Макиша, добавив, что фрукты содержат пищевую клетчатку и антиоксиданты, которые довольно сложно получить из другой еды."Многие отказываются от бобовых — то есть, перестают есть горох, фасоль, нут, и так далее. В этом нет никакого смысла, потому что бобовые представляют собой источник множества полезных и необходимых организму веществ. Растительный белок, микроэлементы, все та же клетчатка — все это дают бобовые", — отметила Марина Макиша.