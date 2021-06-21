Ушу поможет бороться со стрессом после инсульта

Древняя китайская гимнастика ушу может снижать уровень беспокойства и стресса у пациентов, которые перенесли инсульт. Кроме того, гимнастика также укрепляет их подвижность.Каждый третий переживший инсульт пациент страдает депрессией и другими проблемами психического здоровья, включая стресс, беспокойство, а также плохой сон. У большинства также наблюдаются проблемы с подвижностью и координацией движений. И вот новое исследование ученых из Университета Аризоны показала, что регулярные занятия ушу помогают в борьбе со всеми этими проблемами.Древняя китайская гимнастика оказывает психотелесное воздействие, то есть она влияет не только на координацию движений, но и на психику человека. А это помогает уменьшить выраженность депрессивных симптомов, дать человеку возможность успокоить ум, сосредоточиться на настоящем и будущем, отбросить все негативные эмоции, из которых и складывается депрессия.Ушу помогает уменьшить уровень напряжения в теле и добиться его расслабления, аналогичное воздействие гимнастика оказывает и на ум. Это достигается с помощью серии движений и техники осознанного дыхания. Эффективность ушу в деле реабилитации после инсульта была подтверждена в ходе исследования с участием 11 пациентов со средним возрастом в 70 лет. Все они жаловались на депрессивные симптомы и 3-4 раза в неделю посещали занятия гимнастики.