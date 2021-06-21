Лечение апноэ во сне снижает риск инфаркта и инсульта более чем на 70%

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Если вам говорят, что у вас «богатырский храп», это повод не для гордости, а для срочного обращения к врачу. Возможно, у вас синдром обструктивного апноэ во сне — опасного для жизни состояния, которое необходимо лечить. Новое исследование показало, что своевременная терапия может буквально спасти жизнь «храпуна».Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) — это клиническое нарушение, которое характеризуется частыми остановками дыхания у спящего человека, и сопровождается сильным храпом. Во время этих остановок поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа приостанавливаются. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Каждая остановка дыхания сопровождается резким повышением артериального давления, что приводит к хронической гипертонии и значительно повышает риск инсульта и других сердечно-сосудистых событий.Самый распространенный метод лечения обструктивного апноэ — это создание постоянного положительного давления в дыхательных путях во время (СИПАП-терапия). Для этого используется специальный аппарат, который всю ночь подает воздух под определенным в дыхательные пути через силиконовую маску. Поскольку это создает определенный дискомфорт, некоторые пациенты отказываются от этого вида лечения. Исследователи из Университета Канзаса оценили риски инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых событий у пациентов, которые применяют СИПАП-терапию и теми, кто обходится без нее.Ученые проанализировали данные 13,9 тысячи пациентов с обструктивным апноэ, которые не использовали СИПАП-терапию и 20,8 тысячи человек с тем же диагнозом, но без СИПАП-терапии. Для сравнения в анализ были включены данные 11,1 тысячи людей, у которых нет этой проблемы.После корректировки полученных результатов выяснилось, что у пациентов с обструктивным апноэ, которые отказываются от поддержки дыхания во сне с помощью СИПАП-аппарата, риск первичного инсульта, инфаркта, нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности и других опасных состояний на 71% выше по сравнению с пациентами, которые применяют этот метод лечения.«Мы обнаружили, что эффективность СИПАП была выше у пациентов с умеренным и тяжелым апноэ во сне, а также у людей, которые использовали аппарат в среднем более 4 часов в сутки», — сообщили авторы исследования и подчеркнули, что СИПАП терапия играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых рисков у этой группы пациентов.