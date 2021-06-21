Нутрициолог посоветовал есть бананы с кожурой

Медики часто говорят о том, что бананы - очень полезное растение, однако их советуют употреблять в разумных пределах. Нутрициолог Сьюзи Баррелл советует употреблять бананы вместе с кожурой. По её словам, так из растения можно извлечь максимальную пользу.Специалист объяснила, что большое количество полезных веществ содержаться именно в кожуре. Среди них: витамин С, В6, а также клетчатка. Разумеется, что перед употреблением кожуру лучше термически обработать, а затем добавить к банану. Это можно сделать, например, при помощи смузи, считает Баррелл.Также медик дала совет по выбору бананов. Она утверждает, что жёлтые плоды содержат большое количество антиоксидантов, а зеленые - триптофаном, который помогает нормализовать сон и избавиться от бессонницы.