Нутрициолог посоветовал есть бананы с кожурой
Специалист объяснила, что большое количество полезных веществ содержаться именно в кожуре. Среди них: витамин С, В6, а также клетчатка. Разумеется, что перед употреблением кожуру лучше термически обработать, а затем добавить к банану. Это можно сделать, например, при помощи смузи, считает Баррелл.
Также медик дала совет по выбору бананов. Она утверждает, что жёлтые плоды содержат большое количество антиоксидантов, а зеленые - триптофаном, который помогает нормализовать сон и избавиться от бессонницы.
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