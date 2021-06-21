Названы симптомы солнечного удара и правила первой помощи
Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара. Подробнее о том, как избежать солнечного удара рассказала врач-терапевт Марина Ерина.
Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.
— В жаркие солнечные дни категорически нельзя находится на улице без головного убора, — предупреждает врач-терапевт Марина Ерина. – Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга. Нарушается работа центральной нервной системы. Может наступить спутанность и потеря сознания. Нужно немедленно вызывать скорую.
Симптомы:
слабость;
рвота;
иногда температура превышающая 40 °С;
нарушение пульса;
судороги;
боли в животе;
отдышка;
потемнение в глазах;
покраснение кожи;
задержка мочеиспускания;
шаткая походка.
Так же классифицируют солнечный удар на легкую, среднюю и тяжелую степень. Тяжелая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.
Первая помощь:
Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:
постараться изолировать пострадавшего от тепла;
вывести в прохладное помещение;
если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт;
потереть мочки ушей;
щелкнуть по носу;
раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать еще большего перегрева от одежды;
ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой;
при затрудненном передвижении облить больного холодной водой;
Профилактика:
Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели темные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:
имеют лишний вес;
гормональные нарушения;
аллергию;
не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;
носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.
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