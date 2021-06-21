Названы симптомы солнечного удара и правила первой помощи

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Как не перегреться на солнце.Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара. Подробнее о том, как избежать солнечного удара рассказала врач-терапевт Марина Ерина.Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.— В жаркие солнечные дни категорически нельзя находится на улице без головного убора, — предупреждает врач-терапевт Марина Ерина. – Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга. Нарушается работа центральной нервной системы. Может наступить спутанность и потеря сознания. Нужно немедленно вызывать скорую.Симптомы:слабость;рвота;иногда температура превышающая 40 °С;нарушение пульса;судороги;боли в животе;отдышка;потемнение в глазах;покраснение кожи;задержка мочеиспускания;шаткая походка.Так же классифицируют солнечный удар на легкую, среднюю и тяжелую степень. Тяжелая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.Первая помощь:Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:постараться изолировать пострадавшего от тепла;вывести в прохладное помещение;если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт;потереть мочки ушей;щелкнуть по носу;раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать еще большего перегрева от одежды;ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой;при затрудненном передвижении облить больного холодной водой;Профилактика:Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели темные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:имеют лишний вес;гормональные нарушения;аллергию;не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.