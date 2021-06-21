Суп оказался среди вредящих пищеварению продуктов

Специалистами были названы вредящие пищеварению продукты

Некоторые продукты могут вредить пищеварению, негативно влияя на бактериальную микрофлору, предупреждают эксперты. Примечательно, что среди перечисленных ими кушаний оказался и куриный суп с лапшой. Как цитирует экспертов портал,

«в курином супе с лапшой содержится слишком много натрия, а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов».

Также в «черный список» вредящих пищеварению продуктов вошли

Сладкие хлопья: количество сахара в них может быть просто зашкаливающим.
Ароматизированные йогурты: они насыщены красителями и добавками, усвоение которых не является естественным для организма.

«Замените их греческим йогуртом или нежирным кефиром с высоким содержанием полезных бактерий», - дала совет врач диетолог Фиорелла ДиКарло.

Мясные полуфабрикаты: по словам врачей, такие продукты «убивают» полезные бактерии, населяющие кишечную флору.
Жареные продукты и чипсы. Обилие жира, а также образуемый при жарке акриламид тоже может вредить бактериальному балансу системы пищеварения.
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