Суп оказался среди вредящих пищеварению продуктов
Некоторые продукты могут вредить пищеварению, негативно влияя на бактериальную микрофлору, предупреждают эксперты. Примечательно, что среди перечисленных ими кушаний оказался и куриный суп с лапшой. Как цитирует экспертов портал,
«в курином супе с лапшой содержится слишком много натрия, а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов».
Также в «черный список» вредящих пищеварению продуктов вошли
Сладкие хлопья: количество сахара в них может быть просто зашкаливающим.
Ароматизированные йогурты: они насыщены красителями и добавками, усвоение которых не является естественным для организма.
«Замените их греческим йогуртом или нежирным кефиром с высоким содержанием полезных бактерий», - дала совет врач диетолог Фиорелла ДиКарло.
Мясные полуфабрикаты: по словам врачей, такие продукты «убивают» полезные бактерии, населяющие кишечную флору.
Жареные продукты и чипсы. Обилие жира, а также образуемый при жарке акриламид тоже может вредить бактериальному балансу системы пищеварения.
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