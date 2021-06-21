Суп оказался среди вредящих пищеварению продуктов

Специалистами были названы вредящие пищеварению продуктыНекоторые продукты могут вредить пищеварению, негативно влияя на бактериальную микрофлору, предупреждают эксперты. Примечательно, что среди перечисленных ими кушаний оказался и куриный суп с лапшой. Как цитирует экспертов портал,«в курином супе с лапшой содержится слишком много натрия, а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов».Также в «черный список» вредящих пищеварению продуктов вошлиСладкие хлопья: количество сахара в них может быть просто зашкаливающим.Ароматизированные йогурты: они насыщены красителями и добавками, усвоение которых не является естественным для организма.«Замените их греческим йогуртом или нежирным кефиром с высоким содержанием полезных бактерий», - дала совет врач диетолог Фиорелла ДиКарло.Мясные полуфабрикаты: по словам врачей, такие продукты «убивают» полезные бактерии, населяющие кишечную флору.Жареные продукты и чипсы. Обилие жира, а также образуемый при жарке акриламид тоже может вредить бактериальному балансу системы пищеварения.