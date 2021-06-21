Дынная диета: как быстро похудеть этим летом

Диета позволяет сбросить около 4-5 кг за семь дней.Беспокоитесь о калориях в дыне? Не стоит. Этот сочный летний фрукт с низким содержанием углеводов и сахара, содержит большие дозы витамина С и всего 47 калорий на порцию. Кроме того, дыня обладает природной сладостью, поэтому она является полезным и вкусным десертом.Что может быть более освежающим, чем сочный кусочек дыни в жаркий летний день? Этот фрукт на 90 процентов состоит из воды, а его мякоть полна витамина А, витамина С, каротиноидов и антиоксидантов.Одна порция составляет около двух средних клиньев и обеспечивает более 25 процентов суточной нормы витамина А. Этот витамин поддерживает образование новых клеток кожи, защищает ваши глаза и поддерживает здоровье иммунной системы.Каждая порция дыни также включает более половины рекомендуемого ежедневного потребления витамина С, а также небольшие дозы цинка, калия, магния, железа и кальция. Витамин С поддерживает иммунную функцию и обмен веществ, способствует выработке коллагена и снижает вредное воздействие окислительного стресса на клетки и ткани.Учитывая эти факты, можно сказать, что дыня — суперфуд. По сравнению с другими фруктами, она содержит меньше калорий и углеводов, поэтому может облегчить потерю веса.Как дыня способствует похудению?Как видите, калории в дыне не должны быть поводом для беспокойства. Более того, как мы уже сказали, дыня способствует похудению.В сентябрьском исследовании 2012 года, опубликованном в журнале «Ожирение», женщины с избыточной массой тела, которые в течение 12 месяцев увеличивали потребление воды до более чем 1 литра в день, испытали значительную потерю веса наряду со снижением жировой массы и окружности талии. Эти улучшения были связаны с потреблением воды, независимо от уровня активности субъекта и потребления пищи.Дыня полна воды и быстро насыщает. Если вы пытаетесь сократить количество потребляемых калорий, съешьте кусочек или два перед обедом или между приемами пищи. Это поможет уменьшить чувство голода и упростит контроль ваших порций.В обзоре исследований за 2016 год, опубликованном в журнале Nutrients, подчеркивается влияние фруктов на ожирение. Несколько исследований, проведенных за этот год, показывают, что употребление фруктов может предотвратить увеличение веса и ожирение. Как отмечают авторы обзора, эти результаты довольно удивительны, так как большинство фруктов отличаются высоким содержанием сахара.Например, исследовательский документ, опубликованный в журнале «Критические обзоры в области пищевых наук и питания» в мае 2017 года, связал потребление цельных фруктов с более низким риском увеличения веса у взрослых людей среднего возраста. Хотя, фруктовый сок имеет противоположный эффект.Ученые предполагают, что цельные фрукты способствуют похудению за счет сокращения общего потребления пищи. Согласно обзору Nutrients, плоды содержат биологически активные соединения, которые стимулируют расщепление жиров, повышают сытость и вызывают положительные изменения в микрофлоре кишечника.Если вы боретесь с голодом, то попробуйте выпивать протеиновые коктейли из дыни между приемами пищи. Белок подавляет аппетит и повышает обмен веществ, сохраняя при этом мышечную массу.Чтобы приготовить такой коктейль, просто нарежьте этот фрукт на большие куски и смешайте его с одной ложкой порошка ванильного протеина и одной чашкой воды, несладкого соевого или миндального молока. Не стесняйтесь добавлять нежирный йогурт, замороженные ягоды или творог для дополнительного вкуса.Дынная диетаЕсли же вы хотите избавиться от лишних килограммов быстрее, то попробуйте дынную диету. Именно летняя недельная диета, основой которой является потребление дыни, позволяет сбросить около 4-5 кг за семь дней. А еще благодаря этому рациону питания вы очистите почки, избавитесь от отечности, улучшите работу желудочно-кишечного тракта и повысите уровень гемоглобина.Вот как выглядит приблизительно меню на каждый день:Первый завтрак — 400 г дыни.Второй завтрак — 200 г кефира.Обед — 400 г дыни, 200 г отварного риса, стакан зеленого чая.Полдник — галетное печенье с чаем.Ужин — 200 г риса, салат из сырых овощей и 200 г отварного мяса курицы, индейки или нежирной рыбы.Наслаждайтесь этим сочным летним фруктом и будьте здоровы! Главное помните, что перед диетой всегда лучше проконсультироваться с врачом.