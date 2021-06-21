Самые опасные упражнения в тренажёрном зале

Начинающие спортсмены, которые только недавно стали ходить в тренажёрный зал, довольно часто получают опасные для здоровья травмы. Это связано с их желанием выполнять некоторые рискованные упражнения в одиночестве.Некоторые виды упражнений в тренажерном зале лучше проводить с партнером, который сможет вас подстраховать и в случае чего принять вес на себя, чтобы он не причинил травмы. К таким упражнениям относятся приседания с тяжелой штангой на плечах, становая тяга и жим лежа. Особенно опасны приседания, если они проводятся не в машине Смита, где штангу можно быстро зафиксировать на специальных направляющих. Если человек не рассчитал с весом, то он может упасть, не суметь разогнуться или получить травму другим путём.При жиме лёжа также многократно зафиксированы несчастные случаи, когда у человека просто не было сил оттолкнуть штангу от груди и, и она придавливала его. Были и смертельные исходы, когда штанга давила на горло, а рядом никого не оказывалось. В этой связи специалисты советуют не фиксировать блины на грифе специальными крепежами, если вы занимаетесь в одиночку, и некому прийти на помощь. Если они не будут зафиксированы, то простым наклоном штанги в одну или другую сторону их можно просто столкнуть с грифа на пол.Если же вы занимаетесь в зале, где есть другие люди, и кто-то может в случае чего вам помочь, то блины нужно фиксировать в обязательном порядке. В целом, как рекомендуют специалисты, любые упражнения со свободными весами нужно выполнять на первых порах вместе с опытным партнером, который сможет подстраховать и показать ваши ошибки.