Диетолог развеяла миф об опасности употребления винограда

Виноград представляет собой вкусную и полезную для организма закуску, от которой не следует отказываться из-за мифов о потенциальном вреде этого продукта.Считается, что виноград не следует регулярно употреблять людям, которые используют препараты, разжижающие кровь. Но как отметила эксперт Келси Лоренц, бояться на самом деле нечего"Употребление винограда на фоне препаратов для разжижения крови — это распространенная причина для страхов, но в реальности все зависит от порций продуктов. Используйте таблицу продуктов с содержанием витамина K, чтобы контролировать ситуацию. Если виноград является частью вашего ежедневного рациона, то это хорошо", — сказала эксперт."Витамин K — питательное вещество, которое участвует в процессе сворачивания крови. Если у вас выраженный дефицит витамина K, то есть риск сильных кровотечений в результате порезов, так как в организме недостаточно веществ для сворачивания крови. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, то это не повод убирать виноград из своего рациона. Все зависит от дозировки. Если у вас есть серьезные сомнения, то обратитесь за дополнительной консультацией к своему лечащему врачу", — заявила диетолог Келси Лоренц.