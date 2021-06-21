Кардиолог Кореневич назвала допустимое для употребления количество алкоголя

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Врач объяснила, что значит употреблять алкоголь в рамках нормы.В интервью врача кардиолога Анны Кореневич прозвучало мнение о том, что представление о некой пользе алкоголя в качестве средства, расширяющего сосуды и препятствующего тромбозу, – не более чем миф. Она подчеркнула, что никакого лечебного эффекта в отношении сердца и сосудов алкоголь не производит.«Примерно лет 20-30 назад сами врачи верили в определенный эффект от минимальных доз алкоголя. Последние исследования показали, что пользы от алкоголя нет», - сообщила Кореневич.Кардиолог назвала допустимое для употребления количество алкоголя – таковым является доза в 50 г за прием. Максимально допустимым количеством выпивки является 100 г. На протяжении недели подобный объем выпивки не должен употребляться более пяти раз. По словам Кореневич,«это называется умеренное дозированное употребление алкоголя».Иными словами, заметила кардиолог, такое потребление алкоголя хоть и не принесет никакой пользы, но и не причинит серьезного ущерба.