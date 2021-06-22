Эндокринолог рассказала, как спастись от аномальной жары

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Эндокринолог Зухра Павлова назвала главные правила поведения в знойную погоду. Этим она поделилась в своем Telegram-канале.В первую очередь, медик рекомендует увеличить ежедневную норму потребления воду как минимум на треть, а также использовать средства от загара. Однако она отметила, что потребление холодной воды может привести к переохлаждению слизистых оболочек и тонзиллитам. Также она не дает желудку вырабатывать сок, из-за чего нарушается процесс переваривания белка.Павлова добавила, что вместе с водой можно пить чай или кофе, но не вместо нее. В воду можно добавлять не более пол-лимона в сутки, так как он способствует восстановлению баланса.И в конце эндокринолог предостерегла от употребления газированных напитков, поскольку быстрое привыкание к ним повышает риск ожирения.