Врач рассказал, как распознать рак по голосу
«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», — подчеркнул Жинон.
Однако причиной хрипоты может стать и обычная бактериальная инфекция. Также врач посоветовал присмотреться к таким симптомам как шишка рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, хрипы при вздохах и трудности с проглатыванием. Любой из этих признаков может сигнализировать об онкологическом заболевании.
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