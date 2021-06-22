Развод или польза: чем отличаются витамины и бады

Витаминно-минеральные комплексы занимают в аптеках больше полок, чем медикаментозные средства. БАДы похожи на витамины, но они ими не являются.Витамины и БАДыАптечные витамины приравниваются к лекарствам. Их фармацевтические формы назначают при комплексной терапии или для профилактики различных патологий.А БАДы якобы обогащают блюда недостающими полезными веществами и соединениями. Они похожи на таблетки, но имеют больше отношения к продуктам питания, а не к медикаментам.Обычно на них не указана точная дозировка и результат терапевтического действия, но может быть информация об улучшении самочувствия, состояния кожи, восполнения дефицита полезных веществ.БАДы не проходят клинических испытаний. Их состав не проверяется на наличие фармакологически эффективного содержимого. А средства могут содержать все, что угодно. Конечно, употребление таких препаратов не приведет к серьезным негативным последствиям, но вполне может произойти передозировка.Когда принимать витамины и БАДыРоссияне убеждены, что витамины помогают от авитаминоза. Однако врачи называют авитаминоз «российским диагнозом» — в других странах его не ставят. Если у вас действительно нехватка какого-то витамина — вы это почувствуете.Обычно под авитаминозом понимают быструю утомляемость, бледность лица, недомогания из-за резких перепадов температуры, однако витамины здесь не помогут. А вот хороший отдых и сон вполне могут исправить ситуацию.А вот гиповитаминоз (частичная витаминная недостаточность) — это распространенная проблема. Он может преследовать определенные группы людей, например, беременных и веганов. Правда, выявить недостаток полезных элементов можно лишь с помощью исследований крови.