Психические расстройства, с которыми живет большинство

Заботиться о своем ментальном здоровье необходимо так же, как и о физическом. Специалист по иммунологии Дженна Маччиоки в своей книге «Иммунитет. Наука о том, как быть здоровым» не раз отмечала, что иммунитет и психология тесно связаны между собой. Переживания и стресс ослабляют наш организм, делая его уязвимым к различным вирусам. Порой состояния тревоги, дискомфорта, стресса становятся настолько привычными, что человек и не замечает, как у него появляются различные психические заболевания. Рассказываем о наиболее распространенных из них и признаках, которые им присущи, — но исключительно в просветительских целях. Для точного определения того или иного расстройства требуется помощь специалиста, а самодиагностика может навредить.ДепрессияСогласно данным ВОЗ, это заболевание присутствует примерно у 264 миллионов человек в мире. Причем женщины страдают депрессией чаще мужчин (у мужчин риск заболеть — 7–12%, у женщин — 20–25%). Чаще депрессия возникает у городских жителей из-за информационного перегруза, нарушения режима, непрерывного стресса, злоупотребления различного вида симуляторами. Также это заболевание может быть ответной реакцией на драматические переживания, например потерю близкого человека. В таких случаях речь идет о реактивной депрессии. Также есть депрессия эндогенная: она происходит изнутри, то есть без каких-либо внешних воздействий. Причины заболевания — нейробиологические.Распространенными признаками депрессии являются подавленное настроение, утрата интереса к жизни, отсутствие таких эмоций, как радость, удивление, уменьшение активности на протяжении как минимум двух недель. Многие люди также страдают от тревоги, нарушений сна и аппетита, испытывают проблемы с концентрацией.Биполярное расстройствоЭтот вид психического расстройства наблюдается у 45 миллионов человек по всему миру. Для него характерно чередование маниакальных и депрессивных эпизодов с периодами нормальной жизни. Маниакальные эпизоды подразумевают возбужденное или раздраженное настроение, активность, быстрый темп речи и действий. Пациентам с маниакальными приступами, но без депрессивных эпизодов также могут поставить диагноз «биполярное расстройство». Биполярные расстройства могут возникнуть вследствие травмы головы, гормонального дисбаланса, травмирующих жизненных событий, а также в силу генетической предрасположенности.АстенияРаспространенность астении, по данным различных исследователей, колеблется от 10 до 45%. Чаще это расстройство описывают как повышенную утомляемость. Однако оно характеризуется еще рядом признаков: раздражительностью, быстро истощаемым вниманием, нарушениями сна, вегетативными симптомами (нехватка воздуха, потливость и т. д.). Астения возникает в результате истощающих заболеваний внутренних органов, эмоционального, умственного и физического перенапряжения. Последнее возникает из-за неправильной организации режима работы, отдыха, питания. Астения может наступать в начальном периоде заболеваний внутренних органов, возникать как последствие закончившегося острого заболевания (воспаления легких).ШизофренияЭтим тяжелым психическим расстройством страдают 20 миллионов человек по всему миру. Такой вид психоза характеризуется искаженными мышлением, эмоциями, речью и поведением, восприятием мира и собственной личности. К распространенным психотическим симптомам относятся галлюцинации (например, человек начинает слышать, видеть или ощущать то, чего нет на самом деле) и бред (возникают ложные убеждения даже при наличии фактов, свидетельствующих о противоположном). Люди с такими расстройствами испытывают трудности при работе и обучении.Обсессивно-компульсивное расстройствоОбсессии — навязчивые мысли, возникающие вопреки здравому смыслу и чувствам. Их появление в силу своей непонятности часто порождает чувство страха. Компульсии — навязчивые действия, которые человек повторяет вновь и вновь. Они являются способом предотвратить возможность наступления неприятного события. Сопровождаются депрессивными реакциями, чувством тревоги. Компульсии могут проявляться как видимые действия (перепрыгивание через трещины на тротуаре, постоянная расстановка предметов) и внутренние акты (счет в уме, повторение «защитных» слов и др.).ДеменцияДеменцией страдают 50 миллионов человек по всему миру. Из-за этого заболевания происходит деградация когнитивной функции: памяти, мышления, понимания, речи, способности считать, познавать и рассуждать. Нарушение когнитивной функции часто сопровождается потерей контроля над эмоциональным состоянием. Вероятность появления этого заболевания увеличивается с возрастом: среди людей в возрастной группе от 65 до 74 лет около 5% людей страдают деменцией, а среди людей в возрасте 85 лет и старше — около 30%. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера и инсульт.Расстройства пищевого поведенияРасстройства пищевого поведения проявляются в двух формах: сниженный аппетит (крайняя степень — анорексия) и повышенный аппетит (булимия). Анорексия предполагает критическое снижение веса (индекс массы тела становится меньше 17). При этом человеку хочется похудеть еще. Важные функции организма постепенно начинают отключаться, организм ослабевает. Булимия — это патологически повышенный аппетит. Для этого заболевания характерно появление компульсивного и неконтролируемого желания есть, при этом не происходит психического насыщения едой.Предрасполагающие к булимии факторы похожи на те, что вызывают анорексию. На возникновение болезни влияют позиция семьи, общественные установки, травмирующий опыт прошлого (например, школьные издевательства).