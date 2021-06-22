Витамин D и куркумин против болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета опубликовали результаты проведенного исследования, в котором изучалось комбинированное воздействие витамина D и куркумина на пациентов с болезнью Альцгеймера. Исследователи полагают, что комбинация этих нутриентов способна активизировать иммунную систему, чтобы она избавила организм от воспалительных токсинов и бета-амалоидных бляшек, характерных для этого заболевания.Болезнь Альцгеймера – это один из видов старческой деменции, который характеризуется утратой основных когнитивных функций. По оценкам специалистов, в мире насчитывается более 26 миллионов человек с этим диагнозом, а к 2050 году это количество может увеличиться в 4 раза. Лекарств, позволяющих от нее полностью излечиться или существенно облегчить симптомы, на сегодняшний день не существует.Как работает комбинация куркумина с витамином D?В ходе экспериментов ученые выяснили, что эти нутриенты отлично работают в тандеме. Куркуминоид помогает лейкоцитам (белые кровяные клетки) прикрепиться к белковым соединениям, образующим бета-амалоидные бляшки, а витамин D увеличивает скорость, с которой белки уничтожают токсические вещества.Исследователи воздействовали куркумином и витамином на опытные образцы крови пациентов с болезнью Альцгеймера. Они обнаружили значительный эффект от их влияния: эти вещества помогали иммунной системе активно избавлять кровь от токсинов и продуктов жизнедеятельности.Совершенные открытия позволили объяснить, почему люди, проживающие в жарких странах и постоянно употребляющие в пищу приправу куркуму, очень редко страдают болезнью Альцгеймера. Например, в Индии этому недугу подвержены менее 1% населения, старше 65 лет, а в Америке показатель превышает 10%.Как правило, пациенты с болезнью Альцгеймера одновременно страдают от амилоидоза мозга – заболевания, при котором иммунный аппарат не способен уничтожать бета-амалоидные бляшки из головного мозга. Куркумин и витамин D, являясь безопасными природными веществами, не провоцирующими побочные эффекты, активно стимулируют защитные силы организма и помогают бороться с симптомами возрастных угасаний.