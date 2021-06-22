В ПТСР и мигрени виноваты гены

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и мигрень часто возникают одновременно, но у ученых недостаточно данных об их связи. Новое исследование, представленное в журнале Frontiers in Neuroscience, похоже, может дать ответ на имеющиеся опросы.Ученые изучили однояйцевых близнецов, среди которых у одного присутствует ПТСР или мигрень, а у второго нет. В результате были обнаружены общие гены, которые могут играть роль в обоих состояниях. Это может объяснить, почему они появляются одновременно.«Наши результаты предполагают, что общие гены и сигнальные пути участвуют в ПТСР и мигрени, и это может объяснить их частое одновременное возникновение», - рассказывает профессор Дивья Мехта из Технологического университета Квинсленда, старший автор исследования. «Это может также означать, что общие экологические факторы риска как ПТСР, так и мигрени могут воздействовать на эти гены».