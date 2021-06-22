Российские ученые назвали людей с наибольшим количеством антител к COVID-19

Российские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук назвали людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу. Как сообщила кандидат биологических наук Анна Тимофеева, максимальную защиту получают те, кто уже переболел, а потом сделал прививку.Исследователи рассмотрели четыре группы пациентов: те, кто перенес заболевание и вакцинировался, не болевшие и привитые, переболевшие, но не вакцинированные, и те, кто не заразился и не делал прививку. У первой категории оказались наиболее высокие титры антител.«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ»,— пояснила Тимофеева. Ученые отметили, что после перенесенного в легкой форме COVID-19 количество антител быстро снижается, поэтому они призвали пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обеспечить устойчивый иммунитет.