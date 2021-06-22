Инфекционист объяснил, почему коронавирус стал агрессивнее

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За последние полтора года коронавирусная инфекция неоднократно мутировала. Из-за этого медикам уже не в первый раз приходится менять алгоритм лечения пациентов. Об этом рассказала инфекционист Светлана Малиновская.По её словам, известны случаи, когда вирус менял поведение во время лечения и тогда медикам пришлось менять стратегию лечения. Также специалист отметила, что на данный момент нет эффективного способа профилактики коронавируса. Сейчас от недуга может защитить только вакцина и соблюдение правил безопасности."В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же. В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости", - отметила врач.