Инфекционист объяснил, почему коронавирус стал агрессивнее
По её словам, известны случаи, когда вирус менял поведение во время лечения и тогда медикам пришлось менять стратегию лечения. Также специалист отметила, что на данный момент нет эффективного способа профилактики коронавируса. Сейчас от недуга может защитить только вакцина и соблюдение правил безопасности.
"В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же. В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости", - отметила врач.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий