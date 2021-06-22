Раскрыт секрет смерти от синдрома разбитого сердца

Ученые раскрыли тайну того, как именно люди умирают от синдрома разбитого сердца. Тесты показали, что стрессовые события увеличивают уровень двух ключевых молекул в клетках сердца.Ученые идентифицировали механизм, в соответствии с которым какой-то человек умирает от так называемого синдрома разбитого сердца, вызванного тяжелыми переживаниями из-за расставания с любимым человеком или смерти близких. Честь этого открытия принадлежит учёным Имперского колледжа Лондона. Они обнаружили, что стрессовые события увеличивают уровень двух молекул в клетках сердца, которые играют критически важную роль в развитии явления, известного в медицине под названием кардиомиопатия такоцубо.Это открытие позволяет задуматься о новых методах лечения расстройства, которые помогут предотвратить будущие смерти. Синдром разбитого сердца возникает в тот момент, когда сердечная мышца внезапно ослабляется, а левая камера сердца изменяет форму. Учёные давно пытались разгадать, какие именно биологические триггеры побуждают кардиомиопатию такоцубо.И вот теперь разгадка получена. Оказалось, что синдром разбитого сердца связан с двумя микроРНК - 16 и 26а, которые регулируют то, как гены декодируются и активируются в стрессовые периоды жизни. Эти молекулы связаны с депрессией, тревожным расстройством и стрессом. Следовательно, воздействие на эти молекулы поможет в теории избежать развития этого синдрома. Расстройство впервые было идентифицировано в Японии в 1990 году, от него страдает по 2 700 – 2 900 человек в России каждый год, и в основном женщины постклимактерического возраста.