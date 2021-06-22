Российские учёные создадут лекарство от коронавируса в виде жвачки
По его словам, действующее вещество, которое будет защищать от COVID-19, можно будет включать в другие жевательные средства, например, в пастилу. Также Борисевич напомнил о том, что российскими исследователями уже были разработаны четыре эффективные вакцины.
"После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции", - отметил учёный.
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