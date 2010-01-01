Ученый Федерика Амати: пять советов, как продлить жизнь на 10 лет

Советы эксперта основаны на наблюдениях за привычками людей долгожителей из «голубых зон».

«Голубыми зонами» называют несколько регионов планеты, население которых отличается более долгой продолжительностью жизни. В интервью изданию Express ученый, эксперт по питанию Федерика Амати дала несколько советов о том, как можно продлить жизнь на 10 лет, следуя принципам, которые традиционно поддерживаются людьми из мест с высокой протяженностью жизни.

Один из советов доктора Фредерики – питаться сознательно, не злоупотребляя калориями. Эксперт апеллирует к опыту жителей Окинавы, Япония, где обитает самая высокая в мире доля долгожителей. По словам ученого, среди старожилов острова бытует утверждение, что есть нужно до тех пор, пока вы не почувствуете сытость на 80 процентов, и не есть до тех пор, пока вздуется живот.

«Попытки есть пищу медленнее, еда из меньшей тарелки, отказ от отвлекающих внимание гаджетов помогают следовать данному правилу», - дала совет специалист.

Еще один совет Амати - ежедневно употреблять растительную пищу в виде фруктов, овощей, цельных круп и бобовых. Специалист заметила, что

«комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции организма».

Помимо того, ученый советует больше двигаться, в особенности «много ходить пешком», а также контролировать количество потребляемого алкоголя. Другим важным для продления жизни условием является способность легче переносить стрессовые обстоятельства, которую человек сознательно тренирует, используя спорт и другие практики.

В целом пять способов прожить дольше, предложенных Федерикой Амати, выглядят так.

Обилие растительной пищи.
Постоянное движение.
Умеренность в еде.
Минимальное количество потребляемого алкоголя.
Защита от стрессов.

Ученый отметила, что на ее взгляд здоровая диета и упражнения являются двумя ключевыми способами снизить риск различных заболеваний.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь