10 преступлений против здоровья, которые мы совершаем каждый день

Мобильник, зубная щетка и даже привычный офисный график работы могут стать серьезными врагами нашего здоровья.Здоровье определяется генетикой и семейной историей всего на 25% — остальные 75% это результат нашего образа жизни. И каждый день мы совершаем маленькие шаги, которые либо продлевают, либо сокращают нашу жизнь и отражаются на состоянии нашего здоровья. Мы собрали несколько «несерьезных» преступлений, которые мы совершаем ежедневно – и тем самым незаметно разрушаем свое здоровье.Проводим много времени сидяСидячий образ жизни вредит нашему здоровью не меньше, а с точки зрения некоторых врачей даже больше, чем курение и злоупотребление алкоголем. Если мы проводим сидя 4 и больше часа каждый день, то уже через две недели наше здоровье начинает разрушаться: растет риск диабета, заболеваний сердца и сосудов, рака, мы даже становимся глупее! К счастью, есть простой способ сберечь свое здоровье, даже если у вас сидячая работа: достаточно просто каждый час делать перерыв на небольшую гимнастику: всего нескольких упражнений, от которых участится ваш пульс, а кровь побежит по венам активнее, достаточно, чтобы поправить здоровье.Увлекаемся мясом и овощами на грилеШашлык, мясо и овощи на гриле – это вкусно и почти безопасно для фигуры, но увы, далеко не так безопасно для здоровья. Кусочки пищи, которые обугливаются во время приготовления, содержат соединения, способные вызвать образование рака. Чтобы сделать любимое блюдо более безопасным, врачи советуют не есть те части мяса или овощей, которые сильно обуглились, а также готовить пищу небольшими порциями, чтобы сократить время контакта мяса с углями и дымом.Не боремся со стрессомКак бы мы ни старались сохранять спокойствие и только спокойствие, мы все равно каждый день переживаем стресс: в транспорте, на работе, дома – в современном мире спрятаться от стресса почти невозможно. Но длительное воздействие кортизола может быть по-настоящему пагубно для нас: этот стрессовый гормон способен увеличить нечувствительность клеток к инсулину, замедлить метаболизм, ухудшить работу сердца и нарушить сон. Чтобы снизить уровень этого гормона, стоит каждый день оставлять немного времени для расслабляющих практик: теплая ванна, рукоделие, прогулки, медитация, другие способы снятия стресса, которые подходят для вас – все это поможет не только расслабиться но и поправить здоровье.Заменяем сахар искусственными подсластителямиЕсли вы решили снизить количество сахара, лучше отдавайте предпочтение натуральным заменителям, таким как мед, сухофрукты или кленовый сироп. Искусственные подсластители при регулярном употреблении повышают риск инсульта, сердечного приступа, мигреней, депрессии и даже рака.Смотрим сериалы до утраЧем больше времени мы проводим за вечерними и ночными просмотрами телешоу и сериалов, тем хуже наш сон: синий свет от мобильника, ноутбука, планшета или телевизора подавляет выработку мелатонина – гормона, который помогает регулировать естественные циркадные ритмы и наш метаболизм. Врачи советуют полностью отказываться от использования любых гаджетов за час до сна, чтобы не препятствовать выработке гормона сна и полноценно отдыхать в течение всей ночи.Чистим зубы сразу после едыПривыкли чистить зубы после завтрака или ужина? Стоматологи предупреждают: если не подождать хотя бы полчаса, чистка может повредить защитный слой эмали, особенно если вы завершили трапезу чашкой чая или кофе или цитрусовым соком. Прополощите рот водой сразу после еды, а чистку зубов отложите – хотя бы на 30 минут.Слушаем громкую музыкуПривыкли слушать музыку, аудиокниги или любимые подкасты по дороге на работу или на прогулке? Врачи просят вас следить за уровнем громкости и предупреждают: регулярное прослушивание звуков громче 90 децибел в течение более восьми часов в день может привести к необратимому повреждению слуха. Увы.Не высыпаемсяДепрессия, рак, потеря памяти, болезни сердца, инсульт – это далеко не полный список тех заболеваний, риск которых многократно возрастает у людей, регулярно не получающих достаточное количество сна. И нашему мозгу, и нашему телу необходима ночная перезагрузка: нужно спать не менее 7-8 часов, причем сон должен быть непрерывным и глубоким. Ни за что не жертвуйте ночным отдыхом – это в прямом смысле слова ваши жизнь и здоровье!Не пользуемся зубной нитьюНесколько исследований уже подтвердили прямую связь между болезнями десен и повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все дело в том, что бактерии и налет, образующиеся на деснах, поражают клетки сердца, также способствуют образованию опасного налета на стенках сосудов, отчего те становятся менее гибкими и более хрупкими.Держим смартфон в спальнеВашему телефону не место в спальне, утверждают врачи. Во-первых, синий свет, который, как уже упоминалось, блокирует «гормон сна». Во-вторых, вибрация и звук уведомлений, которые нарушают сон и ухудшают его качество. Если вы хотите спать крепко, уберите из спальни все гаджеты!