Ученые выяснили, как ожирение беременной влияет на здоровье будущего ребенка

Важно правильно подготовиться к вынашиванию ребенка.Беременные женщины с высоким индексом массы тела входят в группу высокого риска различных осложнений во время беременности и родов. Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что ожирение может нанести существенный вред здоровью не только матери, но и ребенку, в том числе до наступления беременности.Опасность неалкогольной жировой болезни печениНеалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – состояние, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир. Часто это заболевание сопровождается метаболическими и сердечно-сосудистыми нарушениями: ожирение или лишний вес, диабет 2 типа, повышенный холестерин, гипертония.При отсутствии своевременной терапии и коррекции образа жизни НАЖБП может привести к рубцеванию тканей печени – фиброзу, а затем к циррозу и раку печени. По последним данным, этим заболеванием страдает до 37,3% взрослого населения.Как происходило исследованиеУченые провели крупнейшее исследование, посвященное риску развития НАЖБП, результаты которого презентовали на Международном конгрессе по заболеваниям печени в 2021 году. Специалисты изучили результаты фибросканирование печени около 3 тысяч жителей Англии, которые принимали участие в длительном исследовании «Дети 90-х», в ходе которого изучается состояние здоровья людей, родившихся в этот период.Влияние ожирения материПосле корректировки данных с учетом различных факторов, включая возраст родителей, вредные привычки и социальное положение семьи, ученые обнаружили, что ожирение матери до наступления беременности более чем в два раза повышает риск развития НАЖБП у детей до 24 лет.Специалисты отметили, что высокий ИМТ у отца также повышает эту вероятность, однако в меньшей степени. По мнению ученых, влияние внутриутробного развития намного больше.Наше исследование показало, что ожирение у матери вызывает так называемый эффект ранней жизни, который вызывает развитие ожирения печени у будущего ребенка, делая ее уязвимой для вредного воздействия, в том числе нездорового питания. Это повышает риск развития жировой болезни в печени в будущем,– отметили авторы исследования.