Аллергия на тополиный пух: почему возникает и что делать

По данным ВОЗ к 2030 году каждый второй житель нашей планеты будет аллергиком. И уже сейчас, каждый третий человек на Земле страдает аллергией. Особенно это заметно в весенне-летний период.Сейчас у многих украинцев аллергия на пыльцу сорных и злаковых трав. Но особенно раздражает тополиный пух.Сам по себе тополиный пух считается переносчиком аллергенов. Он адсорбирует на своей поверхности пыльцевые аллергены (пыльцу луговых и злаковых трав) и способствует их распространению.Как защититься от тополиного пуха?Сейчас стало намного удобней, потому что маски обязательны. Маски являются механической от попадания пуха и пыльцы, также следует носить очки, можно солнцезащитные.Пух редко остается в верхних дыхательных путях, поскольку выводится сразу чиханием. Потому в течение дня старайтесь орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами. Такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, ведь именно она - аллерген.Аллергикам после возвращения с улицы полезно сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с и сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на улице (на балконе), т.к. на них оседает пух и пыльца.Если сказать коротко, страдающим аллергией на пыльцу луговых трав медики советуют носить маски и защитные очки, пользоваться барьерными спреями и соблюдать специальную диету.