Диетолог рассказала, как на работе мозга отражается неправильное питание

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Нездоровое и несбалансированное питание может быть причиной ухудшения когнитивных функций мозга. И даже более того — неправильное питание может спровоцировать полное уничтожение головного мозга человека.Еда, которую каждый день употребляет человек, влияет на работу всех органов и систем организма, и головной мозг здесь не исключение. "Неправильное питание всегда ведет к закислению организма, к так называемому оксидантному стрессу. Это значительная угроза для мозга. Если в мыслительном органе запускаются активные процессы окисления, то разрушается барьер, который отделяет мозг от остального организма. Мозг не просто так отделен барьером — если его не будет, то мозг подвергается внешним атакам", — сказала МухинаГематоэнцефалический барьер, о котором говорит Мухина, необходим для защиты мозга от токсинов из крови. Если последние преодолевают барьер, то развиваются разные патологические состояния — например, боковой атрофический склероз, нарушение функциональности нервных центров, разрушение интеллектуальных функций, и так далее."Неправильное питание — это в том числе и дефицит важных для работы мозга веществ. Например, витаминов А, В, Е, С. Для мозга очень вреден алкоголь, если он употребляется в чрезмерных объемах — спирт убивает клетки мозга. Шум в голове, который часто слышат алкоголики — это эффект, которым сопровождается процесс выведения мертвых нейронов", — отметила диетолог.