Кетодиета: опасности и польза

С наступлением лета многие начинают задумываться о диете. Ведь нужно подготовить тело к пляжному сезону. Одна из самых популярных диет сегодня - кето. Мы ответим на все самые популярные вопросы о ней, расскажем о возможных рисках и пользе.Главное о кетодиетеСуть кетодиеты заключается практически в отказе от углеводов и поглощении жиров.С углеводами организм создает энергию из глюкозы. При кетодиете он вынужден перестроиться и искать другие пути. Наступает углеводной голодание, после чего происходит кетоз - сжигание собственного жира.Опасности кетодиетыТакая диета не легка для организма. На первых порах даже может возникнуть так называемый гетогрипп. Это связано с тем, что, когда организм преобразовывает жир в энергию, в кровь и мочу выбрасывается ацетон. Человек при этом испытывает неприятные ощущения и головные боли.Также, начиная кетодиету, нужно прибегнуть к витаминам. Жидкость в организме при таком питании не будет задерживаться, а вместе с ней уйдут и кальций, калий, натрий и магний. Однако перед приемом витаминов не забудьте проконсультироваться с врачом.КетопользаПлюс такой диеты в нежестких ограничениях. Например, вы сможете себе позволить мясо, морепродукты, яйца, масло и другие продукты в неограниченном количестве. Из-за этого ваш рацион не будет однообразным. В интернете можно найти кеторецепты на любой вкус, даже пирожные.Насыщение же при таком питании наступает гораздо быстрее, чем при других диетах.К кето прибегают даже спортсмены во время “сушки” мышц. Также считается, что диета помогает справиться с эпилепсией, мигренью и симптомами болезней Альцгеймера и Паркинсона.С чего начать кетодиету?Для начала забудьте о некоторых продуктах: фруктах, бобовых, крупах, пасте, картофеле, сахаре, сладком и любом мучном. Их строго запрещено употреблять.Дайте себе “испытательный срок”, проверьте, повлияет ли изменение в питании на вашу активность, продуктивность и самочувствие. Если вы понимаете, что становится хуже, не стоит придерживаться такого питания.Обрати внимание на противопоказания к кетодиете. Питание противопоказано беременным и кормящим грудью, людям с почечной и печеночной недостаточностью, отсутствием желчного пузыря и в острый период любой болезни.Не рекомендуется начинать диету в период менструации.Не перепутай!Многие путают низкоуглеводное питание LCHF и кетодиету. Действительно, в обоих случаях сокращается количество углеводов и увеличиваются жиры и белок.Но низкоуглеводное питание происходит без кетоза. Соответственно, оно гораздо мягче для организма.Все мы хотим быстро привести себя в форму, а кетодиета этому как раз способствует. Но не стоит экспериментировать с питанием и стремиться к плоскому животу, несмотря на проблемы со здоровьем. Поэтому перед тем, как перейти на кето, стоит проконсультироваться с врачом.