Кетодиета: опасности и польза

С наступлением лета многие начинают задумываться о диете. Ведь нужно подготовить тело к пляжному сезону. Одна из самых популярных диет сегодня - кето. Мы ответим на все самые популярные вопросы о ней, расскажем о возможных рисках и пользе.

Главное о кетодиете

Суть кетодиеты заключается практически в отказе от углеводов и поглощении жиров.

С углеводами организм создает энергию из глюкозы. При кетодиете он вынужден перестроиться и искать другие пути. Наступает углеводной голодание, после чего происходит кетоз - сжигание собственного жира.

Опасности кетодиеты

Такая диета не легка для организма. На первых порах даже может возникнуть так называемый гетогрипп. Это связано с тем, что, когда организм преобразовывает жир в энергию, в кровь и мочу выбрасывается ацетон. Человек при этом испытывает неприятные ощущения и головные боли.

Также, начиная кетодиету, нужно прибегнуть к витаминам. Жидкость в организме при таком питании не будет задерживаться, а вместе с ней уйдут и кальций, калий, натрий и магний. Однако перед приемом витаминов не забудьте проконсультироваться с врачом.

Кетопольза

Плюс такой диеты в нежестких ограничениях. Например, вы сможете себе позволить мясо, морепродукты, яйца, масло и другие продукты в неограниченном количестве. Из-за этого ваш рацион не будет однообразным. В интернете можно найти кеторецепты на любой вкус, даже пирожные.

Насыщение же при таком питании наступает гораздо быстрее, чем при других диетах.

К кето прибегают даже спортсмены во время “сушки” мышц. Также считается, что диета помогает справиться с эпилепсией, мигренью и симптомами болезней Альцгеймера и Паркинсона.

С чего начать кетодиету?

Для начала забудьте о некоторых продуктах: фруктах, бобовых, крупах, пасте, картофеле, сахаре, сладком и любом мучном. Их строго запрещено употреблять.

Дайте себе “испытательный срок”, проверьте, повлияет ли изменение в питании на вашу активность, продуктивность и самочувствие. Если вы понимаете, что становится хуже, не стоит придерживаться такого питания.

Обрати внимание на противопоказания к кетодиете. Питание противопоказано беременным и кормящим грудью, людям с почечной и печеночной недостаточностью, отсутствием желчного пузыря и в острый период любой болезни.

Не рекомендуется начинать диету в период менструации.

Не перепутай!

Многие путают низкоуглеводное питание LCHF и кетодиету. Действительно, в обоих случаях сокращается количество углеводов и увеличиваются жиры и белок.

Но низкоуглеводное питание происходит без кетоза. Соответственно, оно гораздо мягче для организма.

Все мы хотим быстро привести себя в форму, а кетодиета этому как раз способствует. Но не стоит экспериментировать с питанием и стремиться к плоскому животу, несмотря на проблемы со здоровьем. Поэтому перед тем, как перейти на кето, стоит проконсультироваться с врачом.
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