Кетодиета: опасности и польза
Главное о кетодиете
Суть кетодиеты заключается практически в отказе от углеводов и поглощении жиров.
С углеводами организм создает энергию из глюкозы. При кетодиете он вынужден перестроиться и искать другие пути. Наступает углеводной голодание, после чего происходит кетоз - сжигание собственного жира.
Опасности кетодиеты
Такая диета не легка для организма. На первых порах даже может возникнуть так называемый гетогрипп. Это связано с тем, что, когда организм преобразовывает жир в энергию, в кровь и мочу выбрасывается ацетон. Человек при этом испытывает неприятные ощущения и головные боли.
Также, начиная кетодиету, нужно прибегнуть к витаминам. Жидкость в организме при таком питании не будет задерживаться, а вместе с ней уйдут и кальций, калий, натрий и магний. Однако перед приемом витаминов не забудьте проконсультироваться с врачом.
Кетопольза
Плюс такой диеты в нежестких ограничениях. Например, вы сможете себе позволить мясо, морепродукты, яйца, масло и другие продукты в неограниченном количестве. Из-за этого ваш рацион не будет однообразным. В интернете можно найти кеторецепты на любой вкус, даже пирожные.
Насыщение же при таком питании наступает гораздо быстрее, чем при других диетах.
К кето прибегают даже спортсмены во время “сушки” мышц. Также считается, что диета помогает справиться с эпилепсией, мигренью и симптомами болезней Альцгеймера и Паркинсона.
С чего начать кетодиету?
Для начала забудьте о некоторых продуктах: фруктах, бобовых, крупах, пасте, картофеле, сахаре, сладком и любом мучном. Их строго запрещено употреблять.
Дайте себе “испытательный срок”, проверьте, повлияет ли изменение в питании на вашу активность, продуктивность и самочувствие. Если вы понимаете, что становится хуже, не стоит придерживаться такого питания.
Обрати внимание на противопоказания к кетодиете. Питание противопоказано беременным и кормящим грудью, людям с почечной и печеночной недостаточностью, отсутствием желчного пузыря и в острый период любой болезни.
Не рекомендуется начинать диету в период менструации.
Не перепутай!
Многие путают низкоуглеводное питание LCHF и кетодиету. Действительно, в обоих случаях сокращается количество углеводов и увеличиваются жиры и белок.
Но низкоуглеводное питание происходит без кетоза. Соответственно, оно гораздо мягче для организма.
Все мы хотим быстро привести себя в форму, а кетодиета этому как раз способствует. Но не стоит экспериментировать с питанием и стремиться к плоскому животу, несмотря на проблемы со здоровьем. Поэтому перед тем, как перейти на кето, стоит проконсультироваться с врачом.
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