Ученые предупреждают: коронавирус научился маскироваться под безобидное заболевание

Заразившиеся считают, что у них обычная простуда и продолжают общаться и распространять заразу дальше.В чем не откажешь коронавирусу, так это в его жизнеспособности и умению приспосабливаться к меняющимся условиям. Мало того, что он постоянно мутирует, добавляя все новых осложнений, так научился еще и мимикрировать под вполне безобидные сезонные заболевания, что осложняет его диагностику на начальном этапе.Сейчас все чаще заболевшие жалуются уже даже не на потерю обоняния, а на головную боль, болезненные ощущения в горле и насморк. Все это очень схоже с обычной простудой, с которой мы научились вполне миролюбиво существовать, даже не уходя на больничный. А значит продолжается общение с широким кругом общественности и распространение инфекции.«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — бьет тревогу профессор генетической эпидемиологии Тима Спектора из Королевского колледжа Лондона в издании Daily Mirror.Именно этот фактор может привести к тому, что заболеваемость снова вырастет.