Ученые предложили лечить сахарный диабет через головной мозг

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Управление диабетом 2 типа обычно включает в себя потерю веса, упражнения и прием лекарств, но новое исследование доктора Макото Фукуда и его коллег из Медицинского колледжа Бейлора предполагает, что могут быть другие способы контролировать состояние. Например, через головной мозг.Исследователи обнаружили механизм в небольшой области мозга, который регулирует баланс глюкозы в организме, не влияя на массу тела. Ученые полагают, что воздействие на него может помочь в поддержании уровня сахара в крови в здоровом диапазоне.Исследования показали, что имеется небольшая область, известная как вентромедиальное ядро гипоталамуса (VMH). В ней содержатся нейроны, чувствительные к глюкозе. Они помогают в регуляции метаболизма глюкозы в периферических тканях.«Мы идентифицировали молекулярный путь в VMH, который опосредует баланс глюкозы во всем организме и включает Rap1. Этот фермент связан с расстройствами переедания», - рассказывает глава исследования доцент Макото Фукуда.Ученые провели исследование на мышах, у которых было смоделировано ожирение с помощью диеты с высоким содержанием жиров. Выключение Rap1 у животных позволяло снизить уровень сахара в крови.