Медики рассказали о рисках для здоровья при определенном цвете глаз

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Цвет глаз может быть фактором, указывающим на повышенную вероятность развития того или иного хронического заболевания.Существующие научные работы показывают, что у голубоглазых людей чаще развивается такое онкологическое заболевание, как агрессивная меланома. Это значит, что обладателям голубых глаз нужно тщательно защищаться от разрушительного для организма воздействия солнечного ультрафиолета. Есть исследования, которые показывают, что у голубоглазых чаще развивается алкогольная зависимость, чем у темноглазых. Однако последним, в свою очередь, чаще грозит зависимость от наркотических веществ.Согласно выводам американских ученых, женщины со светлыми глазами лучше переносят боль при родах. Темноглазые женщины, как показала одна из научных работ, в большей степени склонны к беспокойству и разным страхам.У лиц со светлыми глазами повышен риск дегенерации желтого пятна — это распространенная причина возрастной потери зрения. У кареглазых, в свою очередь, чаще развивается катаракта. Интересно, что карие глаза защищают своих владельцев от потери слуха — пигмент меланин, как выяснили ученые, защищает не только глаза, кожу и волосы, но и внутреннее ухо.