Обнаружена связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера
Группа исследователей, которую возглавил Дэвид Грот из Института медицинских инноваций Университета Кертина, изучила генетические и экологические факторы, способные воздействовать на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось. Речь идет о нейроэндокринной системе, отвечающей за регуляцию множества важных биологических процессов.
Ученые выяснили, что именно гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось контролирует процессы взаимодействия между железами, головным мозгом и гормональной системой. При стрессе она управляет выработкой специфических гормонов, повышенный уровень которых наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера.
"Есть четкая корреляция между хроническим стрессом и путями, которые влияют на реакцию организма на стресс. Генетические варианты, от которых зависят эти пути, могут определять поведение иммунной системы головного мозга, и, в частности, дисфункциональные реакции. Это может приводить к нарушению ключевых процессов внутри мозга, что может быть причиной нейродегенерации и деменции. Между стрессом и болезнью Альцгеймера существует определенная связь", — отметил Дэвид Грот.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий