Обнаружена связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера

Хронический стресс может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали исследователи из Австралии, представившие научную работу по теме.Группа исследователей, которую возглавил Дэвид Грот из Института медицинских инноваций Университета Кертина, изучила генетические и экологические факторы, способные воздействовать на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось. Речь идет о нейроэндокринной системе, отвечающей за регуляцию множества важных биологических процессов.Ученые выяснили, что именно гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось контролирует процессы взаимодействия между железами, головным мозгом и гормональной системой. При стрессе она управляет выработкой специфических гормонов, повышенный уровень которых наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера."Есть четкая корреляция между хроническим стрессом и путями, которые влияют на реакцию организма на стресс. Генетические варианты, от которых зависят эти пути, могут определять поведение иммунной системы головного мозга, и, в частности, дисфункциональные реакции. Это может приводить к нарушению ключевых процессов внутри мозга, что может быть причиной нейродегенерации и деменции. Между стрессом и болезнью Альцгеймера существует определенная связь", — отметил Дэвид Грот.