Самое пекло: как пережить аномальную жару в городе

Последние несколько дней температура воздуха поднимается до опасных значений, и власти Москвы предупреждают, что в ближайшее время нас ждет +37 градусов. Летний зной очень опасен для даже для здоровых людей, а для «хроников» — особенно. Разбираем, как спасаться в такую погоду и не наделать ошибок.Что делать и чего не делать?Основные рекомендации довольно нехитрые и знакомы многим, но есть важные нюансы.Старайтесь проводить на улице как можно меньше времениЭксперты Минздрава советуют планировать поездки на работу раньше обычного, чтобы застать утреннюю прохладу.Оставайтесь как можно дольше в помещении с кондиционеромЕсли вы работаете из дома, попробуйте временно обосноваться в кафе или в коворкинге. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют не надеяться на вентилятор, в сильную жару он только «гоняет» горячий воздух.Носите одежду из натуральных тканей и светлых тоновБелый цвет отражает солнечный свет, а темный его поглощает и нагревается, именно поэтому солнечные батареи всегда черные. И не стесняйтесь носить шляпы, панамы и кепки.Пользуйтесь солнцезащитными средствамиЭто поможет избежать солнечных ожогов, что особенно актуально для светлокожих людей.Пейте как можно больше жидкостиУвеличьте ее потребление до 1,5-2 литров в сутки. И воздержитесь от сладких соков и газировок. Как сообщил врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрей Кондрахин, лучше пить чистую минерализованную воду с минимальным содержанием соли, и обязательно теплую. Хотя соблазн выпить чего-нибудь ледяного очень велик, лучшего этого не делать, поскольку «напоить» организм холодной водой невозможно.«Если температура воды ниже температуры тела, то сфинктер желудка не раскрывается и она не попадает в кишечник. При этом организм «сигналит» мозгу, что вода в организме нет, но напитаться он ей не может. Человек очень быстро начинает чувствовать жажду снова, выпивает еще стакан холодной воды и «заливает» еще. Вода согревается, резко всасывается в кишечник, что может вызвать большую нагрузку на сердце. Это особенно опасно для людей с проблемами сердца», — объяснил врач.Ни в коем случае не употребляйте алкогольЭти напитки не утоляют жажду, а только усиливают ее, тем самым увеличивая риск обезвоживания и перегрева организма. Исключите из рациона острую, жареную, жирную или копченую пищу. Лучше ешьте сейчас побольше сезонных овощей и фруктов. Старайтесь не готовить на плите — в такую погоду из-за дополнительно нагрева в вашем доме станет еще жарче.Откажитесь от мороженогоВ жару вы действительно получите больше удовольствия от стаканчика любимого мороженого, поскольку наш рот реагирует на холодные раздражители в такую погоду как приятные, поскольку они связаны с утолением жажды. Но эффект будет недолгим, ведь продукт содержит много сахара, белка и жиров, так что это довольно тяжелая пища. Организму требуется больше времени и тепла, чтобы его переварить, что может привести к его перегреву в жаркую погоду.Сведите к минимуму физическую активностьЗанятия спортом, особенно на улице, лучше отменить или перенести на вечернее время, когда будет немного прохладнее.Принимайте теплый, а не холодный душУдивительно, но факт - хотя в жару больше всего хочется залезть в холодную воду, лучше этого избегать. В первые минуты после холодного душа нам действительно будет комфортнее из-за уменьшения притока крови к кожным покровам, но внутренняя температура станет выше из-за уменьшения потери тепла. Вскоре нам снова станет жарко из-за усиления кровотока к кожным покровам. Температура воды около 33?C обеспечивает более продолжительное охлаждение.Используйте так называемый японский кондиционерЭто полезно, если вам необходимо много времени проводить на улице или в помещении без обычного кондиционера. «Японский кондиционер» часто используют спортсмены во время тренировок в жару. Возьмите белый чистый платок, лучше хлопчато-бумажный, намочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда платок высохнет, намочите его снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут за счет снижения «теплового напряжения».Что делать людям с хроническими заболеваниямиНаибольшую угрозу аномальный зной представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе пожилых. Для гипертоников жара может быть смертельной опасной, поэтому очень важно поберечь себя в эти дни всем, кто страдает от повышенного артериального давления.Вот что рекомендует Андрей Кондрахин таким пациентам:Оставайтесь дома и по возможности вообще не выходите на улицуЭто жизненная необходимость, поскольку в жару кровь сгущается, нагрузка на сердце увеличивается и может быть повышение артериального давления, и у гипертоников показатели могут достигнуть критических значений. Кроме того, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно плохо себя чувствуют из-за отеков и ощущения нехватки воздуха от повышенной нагрузки на сердце.Строго соблюдайте питьевой режимТо есть, пить не меньше 1,5 литров жидкости в день. Андрей Кондрахин предупредил, что многие препараты для снижения давления могут вызвать перераспределение жидкости, которая дополнительно выводится либо наоборот, накапливается в нижних конечностях.«Но вода в ногах — это не та вода, которая необходима организму. Поэтому важно восполнять водный баланс», — объяснил врач.Проконсультируйтесь с врачом о приеме мочегонных лекарствНекоторые препараты могут влиять на терморегуляцию и баланс жидкости в организме, поэтому в жару их надо применять с большой осторожностью. Возможно, врач порекомендует другие лекарства на этот период.Как пережить жару с COVID-19Тем, кому не повезло заразиться коронавирусной инфекцией, сейчас приходится нелегко, поскольку в жару переносить высокую температуру и другие неприятные симптомы еще тяжелее. Таким пациентам Андрей Кондрахин рекомендует следовать простым, но очень важным правилам:Не забывайте пить побольше жидкостиВо время заболевания COVID-19, а также ОРВИ рекомендуется пить больше жидкости, а в жаркую погоду это особенно важно.Увлажняйте воздухЕсли нет увлажнителя, можно поставить таз с водой рядом с окном, либо же почаще делать уборку. Влажным воздухом гораздо легче дышать, особенно – пациентам с поражением легких.