Самое пекло: как пережить аномальную жару в городе
Что делать и чего не делать?
Основные рекомендации довольно нехитрые и знакомы многим, но есть важные нюансы.
Старайтесь проводить на улице как можно меньше времени
Эксперты Минздрава советуют планировать поездки на работу раньше обычного, чтобы застать утреннюю прохладу.
Оставайтесь как можно дольше в помещении с кондиционером
Если вы работаете из дома, попробуйте временно обосноваться в кафе или в коворкинге. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют не надеяться на вентилятор, в сильную жару он только «гоняет» горячий воздух.
Носите одежду из натуральных тканей и светлых тонов
Белый цвет отражает солнечный свет, а темный его поглощает и нагревается, именно поэтому солнечные батареи всегда черные. И не стесняйтесь носить шляпы, панамы и кепки.
Пользуйтесь солнцезащитными средствами
Это поможет избежать солнечных ожогов, что особенно актуально для светлокожих людей.
Пейте как можно больше жидкости
Увеличьте ее потребление до 1,5-2 литров в сутки. И воздержитесь от сладких соков и газировок. Как сообщил врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрей Кондрахин, лучше пить чистую минерализованную воду с минимальным содержанием соли, и обязательно теплую. Хотя соблазн выпить чего-нибудь ледяного очень велик, лучшего этого не делать, поскольку «напоить» организм холодной водой невозможно.
«Если температура воды ниже температуры тела, то сфинктер желудка не раскрывается и она не попадает в кишечник. При этом организм «сигналит» мозгу, что вода в организме нет, но напитаться он ей не может. Человек очень быстро начинает чувствовать жажду снова, выпивает еще стакан холодной воды и «заливает» еще. Вода согревается, резко всасывается в кишечник, что может вызвать большую нагрузку на сердце. Это особенно опасно для людей с проблемами сердца», — объяснил врач.
Ни в коем случае не употребляйте алкоголь
Эти напитки не утоляют жажду, а только усиливают ее, тем самым увеличивая риск обезвоживания и перегрева организма. Исключите из рациона острую, жареную, жирную или копченую пищу. Лучше ешьте сейчас побольше сезонных овощей и фруктов. Старайтесь не готовить на плите — в такую погоду из-за дополнительно нагрева в вашем доме станет еще жарче.
Откажитесь от мороженого
В жару вы действительно получите больше удовольствия от стаканчика любимого мороженого, поскольку наш рот реагирует на холодные раздражители в такую погоду как приятные, поскольку они связаны с утолением жажды. Но эффект будет недолгим, ведь продукт содержит много сахара, белка и жиров, так что это довольно тяжелая пища. Организму требуется больше времени и тепла, чтобы его переварить, что может привести к его перегреву в жаркую погоду.
Сведите к минимуму физическую активность
Занятия спортом, особенно на улице, лучше отменить или перенести на вечернее время, когда будет немного прохладнее.
Принимайте теплый, а не холодный душ
Удивительно, но факт - хотя в жару больше всего хочется залезть в холодную воду, лучше этого избегать. В первые минуты после холодного душа нам действительно будет комфортнее из-за уменьшения притока крови к кожным покровам, но внутренняя температура станет выше из-за уменьшения потери тепла. Вскоре нам снова станет жарко из-за усиления кровотока к кожным покровам. Температура воды около 33?C обеспечивает более продолжительное охлаждение.
Используйте так называемый японский кондиционер
Это полезно, если вам необходимо много времени проводить на улице или в помещении без обычного кондиционера. «Японский кондиционер» часто используют спортсмены во время тренировок в жару. Возьмите белый чистый платок, лучше хлопчато-бумажный, намочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда платок высохнет, намочите его снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут за счет снижения «теплового напряжения».
Что делать людям с хроническими заболеваниями
Наибольшую угрозу аномальный зной представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе пожилых. Для гипертоников жара может быть смертельной опасной, поэтому очень важно поберечь себя в эти дни всем, кто страдает от повышенного артериального давления.
Вот что рекомендует Андрей Кондрахин таким пациентам:
Оставайтесь дома и по возможности вообще не выходите на улицу
Это жизненная необходимость, поскольку в жару кровь сгущается, нагрузка на сердце увеличивается и может быть повышение артериального давления, и у гипертоников показатели могут достигнуть критических значений. Кроме того, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно плохо себя чувствуют из-за отеков и ощущения нехватки воздуха от повышенной нагрузки на сердце.
Строго соблюдайте питьевой режим
То есть, пить не меньше 1,5 литров жидкости в день. Андрей Кондрахин предупредил, что многие препараты для снижения давления могут вызвать перераспределение жидкости, которая дополнительно выводится либо наоборот, накапливается в нижних конечностях.
«Но вода в ногах — это не та вода, которая необходима организму. Поэтому важно восполнять водный баланс», — объяснил врач.
Проконсультируйтесь с врачом о приеме мочегонных лекарств
Некоторые препараты могут влиять на терморегуляцию и баланс жидкости в организме, поэтому в жару их надо применять с большой осторожностью. Возможно, врач порекомендует другие лекарства на этот период.
Как пережить жару с COVID-19
Тем, кому не повезло заразиться коронавирусной инфекцией, сейчас приходится нелегко, поскольку в жару переносить высокую температуру и другие неприятные симптомы еще тяжелее. Таким пациентам Андрей Кондрахин рекомендует следовать простым, но очень важным правилам:
Не забывайте пить побольше жидкости
Во время заболевания COVID-19, а также ОРВИ рекомендуется пить больше жидкости, а в жаркую погоду это особенно важно.
Увлажняйте воздух
Если нет увлажнителя, можно поставить таз с водой рядом с окном, либо же почаще делать уборку. Влажным воздухом гораздо легче дышать, особенно – пациентам с поражением легких.
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