Пять признаков того, что вы пьете слишком много алкоголя

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«Слишком много» алкоголя – сколько это может быть: есть признаки, которые сигнализируют о том, что вы пьете больше, чем следовало бы.Бокал вина за ужином, пиво после работы, шампанское в выходные – люди часто не видят никакой проблемы в своей выпивке, будучи убежденными, что употребляют алкоголь в умеренных количествах. Но также многие не осознают, что употребление алкоголя стало частью их повседневной жизни и, следовательно, нормой, а это уже проблематично.Но как узнать, действительно ли употребляется слишком много алкоголя? Специалисты называют предупреждающие признаки того, что количество потребляемой выпивки выходит за рамки умеренности, об этом пишет журнал Freundin (Германия).Невозможно представить выходные без алкоголя. Если вы совершенно не можете представить себе все выходные (не говоря уже об одном дне) без спиртного, это предупреждающий знак того, что нужно насторожиться: не слишком ли далеко все зашло? Это относится и к тому, что в выходные подразумевается обязательный бокал вина за ужином, и сценарий без него не рассматривается.Алкоголь нужен, чтобы чувствовать себя хорошо. Некоторые люди выпивают, чтобы раскрепоститься и увереннее себя чувствовать. Когда спиртное необходим только для того, чтобы чувствовать себя хорошо для возможности заниматься будничными делами, это определенно еще один признак зависимости.Алкоголь употребляется как антидепрессант. Еще один возможный признак того, что вы пьете слишком много спиртного. Если свои негативные эмоции вы «лечите» выпивкой, будьте осторожны. По мнению психологов, к алкоголю в таких обстоятельствах часто тяготеют те, кто, стремится избегать проблем, а не решать их.Вы можете выпить много. Иногда это означает, что ваш организм привык к употреблению алкоголя, адаптировался к нему. Подобная толерантность может быть особенно опасной для вашей печени или сигналить о потенциальной зависимости.Меняется ваша мозговая активность. Употребление алкоголя способно менять работу мозга, особенно если человек пьет много и быстро. Исследователи обнаружили, что процессы сильных изменений происходят не только в мозге, но и во всем теле, потому что печень может переработать только определенную долю алкоголя за час. Так что, если вам постоянно трудно концентрироваться, это может быть признаком того, что вы пьете слишком много алкоголя.