Ученые из США обнаружили обратимость поседения волос

Поседение волос — это обратимый процесс. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые вывели корреляцию между пигментацией волос и временем индивидуального стресса.В научном проекте, который позволил ученым доказать обратимость стресса, приняли участие добровольцы. Люди вели "дневники стресса", которые затем предоставили исследователям вместе с образцами волос. Сопоставив пигментацию образцов с записями из дневников, авторы проекта убедились в том, что седина появляется из-за физиологических изменений, связанных со стрессом.Самое главное открытие — в некоторых случаях в образцах волос наблюдалось улучшение пигментации после периодов с минимумом стресса. Например, ситуация с сединой может стать лучше после отпуска или какого-то продолжительного качественного отдыха.Исследователи, кроме того, установили, что пигментация коррелирует с изменениями на уровне митохондрий, которые, как известно, очень страдают из-за стресса. Математическая модель показала, что на естественное решение проблемы седины могут рассчитывать люди среднего возраста, которые умеют справляться со стрессом. Что касается людей старше 70 лет, то даже при полном отсутствии стресса их седые волосы вряд ли могут потемнеть сами по себе.