Главные причины чаще лакомиться бананом

Этот популярный среди россиян фрукт богат витаминами B6 и С, он является отличным источником пищевых волокон и марганца. Но что это дает нашему здоровью?Витамин B6 легко усваивается организмом, а в банане среднего размера приблизительно 25% суточной необходимой дозы. Этот витамин помогает организму производить красные кровяные тельца, метаболизировать углеводы и жиры в энергию, удалять нежелательные химические вещества из печени и почек, поддерживать здоровую нервную систему и метаболизировать аминокислоты. Витамин B6 полезен беременным, помогая удовлетворить потребности развития малыша.В этом фрукте много витамина С, который защищает тело от повреждений клеток и тканей. За счёт этого витамина организм лучше усваивает железо, а тела производят коллаген - белок, который скрепляет наши кожу, кости и тело. Витамин C поддерживает здоровье мозга, производя серотонин - гормон, влияющий на наши циклы сна, настроение, переживание стресса и боли.В бананах много марганца, который помогает организму вырабатывать коллаген и защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Калий в банане способствует здоровью сердцу и нормализации артериального давления. Бананы оказывают помощь в пищеварительном процессе, поскольку содержат много клетчатки. А растворимые и нерастворимые волокна помогают контролировать уровень сахара в крови и избавляться от холестерина.Бананы содержат крахмал, который не перевариваются и проникает в толстый кишечник. Это полезно при контроле веса и сохранении чувства сытости. Ну и в заключение можно сказать, что за счёт трех натуральных сахаров – сахарозы, фруктозы и глюкозы - бананы обеспечивают нам достойный уровень энергии, при этом снабжая организм жиром или холестерином.