Стресс, бессонница, лишний вес и еще 7 проблем, которые может решить пилатес

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Пилатес — это не просто упражнения на коврике, которые предлагает каждый фитнес-клуб. А эффект от занятий не только внешний — красивое и подтянутое тело, но и внутренний — мощное оздоровление всего организма и решение конкретных задач.1. Проблемы с суставамиНа большинство проблем с суставами, можно позитивно и, как правило, довольно быстро повлиять при помощи занятий пилатесом. Последствия различных травм, слабость суставов, обусловленная малоподвижным образом жизни и множество других проблем постепенно решаются в процессе регулярной практики. Упражнения методики подобраны таким образом, чтобы комплексно восстанавливать и укреплять все суставы тела, омолаживать их посредством улучшения кровотока.Очень много людей приходят на пилатес, получив травмы в спортивном зале — всему виной не грамотные или чрезмерные нагрузки. Пилатес — самый травмобезопасный вид фитнеса. Отсутствие ударных нагрузок на суставы позволяет уберечь их от микротравмирования, а вас самих — от неприятных последствий тренировок.2. Боли в спине, спазмы в телеПилатес — методика, в основе которой вдумчивая работа с глубокими мышцами тела, с так называемым мышечным корсетом. Этот корсет поддерживает форму нашего тела. Перекосы и спазмы глубокой мускулатуры приводят к нарушениям осанки, головным болям, ассиметрии тела и другим неприятностям. Полное осознание своих действий в ходе тренировки и неторопливый её темп запускают работу глубоких мышц, о существовании которых мы часто и не подозреваем, и до которых «не добирается» обычный фитнес. Как результат, тренировки оказываются максимально эффективными не только в спортивном смысле, но и дарят приятные «бонусы» в виде оздоровления и снятия глубокого мышечного напряжения.3. Повышенная утомляемость, хроническая усталостьРегулярная сбалансированная работа с мышцами, их удлинение и укрепление дают избавление от напряжения в теле, усталости и стресса. Уже через месяц регулярных занятий пилатесом походка становится легкой, плечи менее зажатыми, осанка выравнивается, в теле появляется бодрость и энергия. На пилатесе занимающийся учится не только напрягать, но и расслаблять свои мышцы. Нервная система постепенно приходит к балансу, позволяя легче переключаться из режима бодрствования в режим сна и обратно.4. Стресс и отсутствие энергииКаждое занятие пилатесом включает в себя сосредоточение на дыхании и его синхронизации с движением, что очень помогает успокоиться, очистить сознание от всего лишнего, лучше понять себя и сконцентрироваться. И вот — мы уже перестаём придавать излишнее значение внешним факторам, слишком остро реагировать на неприятности, входим в гармоничное состояние и чувствуем в себе силы для встречи с трудностями. Спустя всего 1?2 месяца занятий пилатесом станут заметны приятные изменения в виде подтянутых мышц, отсутствия психологического и физического напряжения, крепкого спокойного сна. Все это даст мощный заряд для осуществления жизненных целей.5. БессонницаКомплесы упражнений пилатеса, в которые входит осознанное напряжение и расслабление мышц в сочетании с особыми видами дыхания, дают не только отменное здоровье, но и повышают качество сна. Это происходит благодаря тому, что снимается мышечное напряжение с шейно-воротниковой зоны, улучшается кровоток во всем теле, идёт гармонизирующее воздействие на нервную систему.6. Затруднённое дыхание, проблемы с сердечно-сосудистой системойК этим проблемам часто приводит сутулость и зажатость грудной клетки и плечевого пояса, появившиеся вследствие сидячей работы. Широкий арсенал восстановительных средств пилатеса позволяет очень мягко и последовательно воздействовать на грудной отдел позвоночника, улучшая кровоток к позвонкам и увеличивая пространство между ними. Одновременно с этим укрепляются мышцы передней и задней поверхности грудной клетки, развивается дыхательная мускулатура, снимается напряжение с плечевого пояса и шеи, улучшается кровоток в сердечной зоне.7. Зажатые плечи, тяжёлая походкаНепременные атрибуты красивой фигуры — безупречный тандем здорового скелета и подтянутых мышц. За счет вытяжения и укрепления мышц, позвоночник приобретает правильную форму, что обеспечивает красивую осанку, свободные плечи и легкую походку. Так, вкупе с проработкой всех групп мышц, которая происходит на каждом занятии пилатесом, создается ваш новый гармоничный силуэт и легкая походка.8. Лишний весНесомненно, лишний вес приносит немало хлопот его обладателю, и влияет на весь организм, ухудшая состояния мышц, костей и суставов, затрудняя движение. При занятиях пилатесом, кроме, непосредственно, здоровых физических нагрузок, укрепляющих скелетно-мышечную систему, корректировка веса происходит также и в результате того, что из организма быстрее и лучше начинает выводится лишняя жидкость.Но похудение является скорее приятным второстепенным результатом к комплексному оздоровлению, которое дарит практика Пилатеса. Особенным отличием такого способа похудения является его безопасность и органичность. Вес уходит медленно, без рывков и насилия над собой, вследствие чего результат закрепляется надолго, в отличии от резких методик похудения.9. Сколиоз и другие проблемы с позвоночникомОсанку мы уже упоминали, но обратить внимание на этот важный аспект не будет лишним. Осанка — не только залог красоты, но и синоним здоровья. И именно с выпрямления и укрепления позвоночника начинается путешествие в мир пилатеса.10. Проблемы репродуктивной сферыИ на эту сторону нашей жизни может благоприятно воздействовать пилатес. Ядро всей практики — работа с областью живота, поясницы и таза, а значит воздействие на нервные окончания, идущие к органам половой сферы. Улучшение кровотока этих органов влияет как на женское и мужское здоровье, так и на качество сексуальной жизни. Не говоря о том, какую уверенность в себе и радость дарит здоровое и подтянутое тело.