Неприличные привычки, которые полезны

У каждого человека есть хотя бы одна привычка, о которой просто неприлично говорить. Однако специалисты утверждают, что некоторые из них даже полезны.ПлеватьЭта привычка полезна исключительно при занятиях спортом. Дело в том, что во время выполнения физических упражнений вырабатывается много слюны, и она мешает дышать, а сплевывание облегчает дыхание.Выпускать кишечные газыХоть это и не привычка, такое действие вызывает у окружающих смущение и неприязнь. Однако на деле выход газов — признак того, что ваш кишечник работает правильно. Немного фактов: наш организм выпускает скопившиеся газы до 14 раз во время бодрствования, и около 35 раз во время сна.Ковырять в носуСпециалисты утверждают, что таким образом нос очищается гораздо качественнее, поскольку палец может достать до тех участков, до которых не достает носовой платок. А поедание содержимого стимулирует иммунную систему естественным образом. В козявках есть особый секрет, который помогает бороться с кариесом.Грызть ногтиТакая привычка полезна для неокрепшей иммунной системы ребенка. Дело в том, что дети должны постоянно контактировать с определенными видами бактерий. Это необходимо для дальнейшего функционирования организма. Таким образом, бактерии, живущие под ногтями, стимулируют иммунитет на борьбу с патогенами.ОтрыжкаОтрыжка возникает после плотного приема пищи, и таким образом желудок освобождается от лишнего воздуха. Если же ее постоянно сдерживать, то может произойти заброс желудочного сока в пищевод. Интересно, что существует целая Всемирная федерация отрыжки, которая ежегодно проводит соревнования.