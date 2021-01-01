Полезная ботва моркови, свеклы и редиски

О пользе овощей известно всем, а вот о том, что можно употреблять в пищу ботву растений, знают не все. А ведь ботва тоже содержит массу ценных веществ и обладает большим количеством полезных свойств.Свекольная ботваБотва свеклы содержит клетчатку, витамины С, К, Е, А, группы В, калий, хлор, серу, фосфор, натрий. Полезна ботва при сахарном диабете, проблемах с сердцем, гастрите, язвенной болезни, анемии, конъюнктивите. Помогает ботва при мигрени, запорах, трещинах на коже стоп. Она нормализует давление, замедляет процессы старения.А еще ботва активизирует обменные процессы, выводит лишнюю воду, очищает кишечник. Все это полезно при похудении.Что можно готовить со свекольной ботвой? Различные салаты, овощные рагу, запеканки, котлеты, первые блюда, омлеты, начинку для пирогов.ОладьиПучок свекольных листьев мелко нарубить, измельчить по пучку укропа и зеленого лука. Добавить пару яиц, соль, перец и пару ложек муки. Все хорошо вымесить и жарить оладьи.ПирогБланшировать 500 г свекольной ботвы. Затем нарезать. Взбить пару яичных белков, добавив соль и мускатный орех. Выложить к ботве 400 г рикотты, белки, 80 г пармезана. На противень выложить слоеное тесто, начинку, закрыть второй частью слоеного теста. Готовить в духовке примерно 30-40 минут.СупМелко нарезать луковицу, обжарить. Добавить натертую на терке морковь и пассировать пару минут. Туда же опустить одну свеклу, натертую на крупной терке. Готовить 2-3 минуты. Влить воду, добавить нарезанный томат, кабачок, 2 пучка свекольной ботвы, соль и специи. Варить до готовности и подавать со сметаной.Есть много других блюд на любой вкус. Попробуйте.Морковная ботваБотва моркови обладает специфическим вкусом. Возможно, понравится она не всем. Но не обязательно использовать ее в большом количестве. Достаточно пару веточек и польза организму обеспечена.Конечно, эта ботва полезна для зрения. Поэтому если появились подобные проблемы, стоит обратить внимание на морковную ботву. Чем еще она полезна? Ботва обладает антиоксидантным действием, она замедляет процессы старения, очищает организм от шлаков, восстанавливает печень, снимает отечность, уменьшает уровень холестерина.Кроме того, эта ботва снимает спазм сосудов, укрепляет иммунитет, помогает при цистите, нормализует метаболизм. Полезна она и при простудных заболеваниях.В состав ботвы входят витамины А, Е, группы В, D, фитонциды, йод, селен, литий, сера, кобальт, алюминий, железо, эфирные масла.Чтобы нейтрализовать горьковатый привкус, можно замочить ботву в солевом растворе. На литр воды следует взять три столовых ложки соли.СупНарезать 4 картофелины, нашинковать 150 г капусты, варить 20 минут. Добавить 2 сладких перца, 3 томата, соль и перец. Готовить еще 10 минут. Выложить в кастрюлю несколько веточек нарезанной морковной ботвы и варить 5 минут.ОмлетНарезать половину сладкого перца, 2 веточки морковной ботвы, веточку петрушки. Все слегка потушить. Залить массой из яиц, соли и молока. Готовить под крышкой 3 минуты.Котлеты400 г мясного фарша, натертую на терке луковицу, измельченную петрушку, морковную ботву, пару зубчиков чеснока, соль и перец смешать. Сформовать котлеты и обжарить или запечь в духовке.Получается полезно и вкусно.Ботва редискиБотва редиски даже полезнее, чем сама редиска. Она содержит практически все витамины из группы В, а также витамины А, С, К, РР, Е, железо, фтор, бор, медь, хром, цинк, марганец, ванадий, фтор, никель, хлор, магний, натрий, сахар, эфирные масла, органические кислоты, растительный белок.Ботва редиски повышает эластичность сосудов, действует в качестве природного антибиотика, стимулирует мозговую деятельность, снижает сахар, улучшает работу пищеварительной системы, регенерирует ткани, предотвращает развитие атеросклероза. А еще она способствует повышению настроения.Используют ботву для приготовления овощных супов, начинки для пирогов, салатов. Вот несколько рецептов.СалатНарезать 4 редиски, 100 г листьев базилика, 200 г ботвы. Ботву бланшировать 5 минут с зелеными бобами (потребуется 200 г). Когда все остынет, смешать зелень и овощи. Приправить щепоткой сухой горчицы, солью, черным перцем и льняным маслом. Посыпать сыром.СмузиВзбить пару листиков ботвы, яблоко, лист салата, киви, петрушку и немного яблочного сока или минеральной воды.Суп3 штуки лука-порея нарезать, потомить на малом огне в сливочном масле. Нарезать 3 картофелины, соединить с луком и залить водой. Варить 10 минут. Добавить специи и соль по вкус, 3 пучка листьев редиса (нарезать) и варить 25 минут. Можно добавить творожный сыр.Конечно, лучше всего использовать молодую ботву. Она нежнее, сочнее и вкуснее.