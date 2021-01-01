Пальмовое масло - как избежать опасности

Пальмовое масло входит в состав многих продуктов питания. Его также применяют в косметологии, промышленности. Споры о вреде и пользе пальмового масла не утихают несколько лет.В составе многих современных продуктов есть пальмовое масло. Если не обращали внимание, прочитайте состав печенья, тортов, пирожных, да и многих других продуктов.Полки магазинов завалены печеньем, а выбрать и купить какое-то определенное невозможно. Как прочитаешь состав, сразу отпадает охота. Отправляешься домой и печешь сам печеньки и пироги.Чем же так опасно пальмовое масло и зачем его добавляют в продукты питания?Добывают пальмовое масло из мякоти плодов масличного вида пальм. Плоды вначале варят, затем отжимают. Натуральное масло жидкое, оранжево-желтого цвета, имеет приятный аромат и сладкий привкус. Пальмовое масло называют твердым растительным маслом. Продукт становится твердым при температуре ниже 30 градусов. Состав масла схож с составом животных жиров.В масле в больших количествах содержится пальмитиновая кислота. Присутствуют другие насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая, стеариновая, лиолевая, арахиновая, лауриновая, миристиновая и др. Масло содержит витамины D, Е, К, полезные вещества лецитин, коэнзим Q10, фитостеролы, фосфор, магний.Продукт очень калорийный. Энергетическая ценность 100 г масла составляет примерно 900 ккал.Употребление масла пальмового в умеренных количествах оказывает положительное воздействие на сердце и сосуды, восполняет недостаток витамина А. Продукт рекомендуют включать в меню при различных заболеваниях глаз. Масло помогает нормализовать внутриглазное давление, улучшает кровоснабжение глаз, защищает хрусталик, сетчатку и роговицу глаз.Пальмовое масло полезно употреблять для профилактики и лечения синдрома усталых глаз, глаукомы, слепоты, катаракты.Масло помогает справиться с воспалениями желудочно-кишечного тракта, способствует скорейшему заживлению слизистой желудка и кишечника, оказывает стимулирующее действие на формирование и выделение желчи, защищает от накопления избытка жиров в печени.Пальмовое масло рекомендуют включать в меню при дискинезии желчевыводящих путей, холецистите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, колите и энтероколите, ожирении, диабете, бронхиальной астме, туберкулезе, частых простудах.Растительное масло помогает справиться с кольпитом, вагинитом, эрозией шейки матки. Его используют для лечебных тампонов.Масло пальмовое эффективно лечит трещины, которые часто возникают на сосках кормящей матери.Продукт полезен для детей. Вещества, входящие в состав масла, полезны для формирования костей, зубов, суставов, мозговой и нервной ткани, органов зрения, повышают уровень защитных сил организма.Растительный продукт рекомендуют употреблять для укрепления памяти, концентрации внимания, улучшения умственных способностей, при нервных и психических заболеваниях, для укрепления иммунитета.Масло применяют в лечении псориаза, пролежней, трофических язв, порезов, ожогов. Маслом смазывают поврежденные участки кожи.В косметологии пальмовому маслу отведено достойное место. Продукт входит в состав средств для загара, кремов, шампуней и гелей.В кулинарии пальмовое масло используют при приготовлении продуктов, срок хранения которых немаленький. Масло включают в состав спредов, маргаринов, сгущенного молока, крекеров, сухариков, печенья и других кондитерских изделий.Так в чем же вред пальмового масла?Диетологи утверждают, что переизбыток этого продукта в организме нарушает нормальную работу пищеварительной системы. Пальмитиновая кислота, которой так богат этот продукт, относится к насыщенным жирным кислотам, которые значительно повышают уровень холестерина в крови. Как известно, высокий холестерин является причиной возникновения тромбоза сосудов, атеросклероза, болезней сердца и сосудов.Существуют утверждения, что организму человека переработать и усвоить пальмовое масло очень сложно. Температура плавления продукта - 40 градусов, а температура нашего тела - 36,6. Масло плохо выводится из организма, большая его часть оседает в виде шлаков. Страдают сосуды, кишечник и другие внутренние органы. Некоторые другие источники сообщают, что точно так же сало и сыр не расплавляются в пищеводе. Но мы же понимаем, что нельзя употреблять сало в больших количествах.Несмотря на негативные факты, пальмовое масло продолжают использовать при производстве продуктов и что особенно печально, при производстве шоколада, сгущенного молока, мороженого, плавленых и твердых сыров, кондитерских изделий, которые так любят наши дети…Утверждают, что в составе молочных изделий с невысоким процентом жирности пальмового масла нет. Значит, чем выше процент жирности, тем внимательнее надо читать состав продукта. Фраза «содержит растительный жир» подразумевает присутствие в продукте пальмового жира.Однако не все так печально. Оказывается, если пальмовое масло попадает в организм в небольших количествах, это приносит пользу. А вот переизбыток жирного продукта, как и любого подобного, конечно же, навредит организму.Для сохранения здоровья следуйте определенным правилам:• употребляйте как можно реже магазинные торты, мороженое, дешевый шоколад;• изучайте состав товара. Фраза «растительный жир» должна вас насторожить;• продукты с большим сроком хранения, как правило, содержат в составе пальмовое масло в большой дозе;• откажитесь от фастфуда.